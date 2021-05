TeamViewer: AR-Videoanrufe dank lifeAR

TeamViewer hat eine neue App an den Start gebracht: Mit lifeAR will das Unternehmen gewöhnliche Videoanrufe in Augmented-Reality-Erlebnisse verwandeln. Die App lifeAR ist für Privatanwender gedacht und verfügbar auf iOS- und Android-Geräten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Sie bietet ihren Benutzern zahlreiche Möglichkeiten, um gewöhnliche Videoanrufe mit Anmerkungen, Notizen, Emojis und AR-Markierungen zu versehen. Letztere sind besonders interessant, da die AR-Markierungen an ihrer gesetzten Position haften bleiben, auch wenn die Kamera von der Stelle wegschwenkt.

Videoanruf mit sechs Benutzern

Mit lifeAR können sechs Benutzer an einem Videoanruf teilnehmen. Sie haben die Möglichkeit, den Videoanruf aufzuzeichnen, das Video für die Erstellung von Screenshots anzuhalten und die erstellten Dateien direkt auf sozialen Kanälen zu teilen.

Die Technik hinter lifeAR ist Teil der Enterprise-AR-Lösung von TeamViewer und wird bereits von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen genutzt. "Wir sind sicher, dass dies auch unsere AR-Produkt-Roadmap für Unternehmen weiter vorantreiben wird", sagt Hendrik Witt, CPO von TeamViewer.

Übrigens: In jüngster Vergangenheit hat TeamViewer ein neues TeamViewer-Kompetenzzentrum für Mixed Reality für 3D-Visualisierung, AR und MR gebildet, das aus dem Münchener Start-up Unternehmen Viscopic entstanden ist.

(mig)