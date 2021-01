TeamViewer übernimmt österreichisches Start-up Xaleon für mehrere Millionen

Das deutsche Software-Unternehmen TeamViewer hat das im österreichischen Linz beheimatete Start-up für Customer Engagement Software Xaleon für einen nicht genau bezifferten "niedrigen" zweistelligen Millionenbetrag übernommen. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, teilte TeamViewer am Dienstag in Göppingen mit.

Screensharing und Customer Engagement

TeamViewer hat es dabei besonders auf das Kernprodukt von Xaleon abgesehen, wie aus ihrer Mitteilung hervorgeht. Dabei handelt es sich um eine Technik, die in Web-Sessions das Teilen von Bildschirminhalten (Screensharing) ermöglicht, ohne dass dabei Nutzerdaten übertragen werden. Nach Angaben von TeamViewer arbeite die Software "vollkommen DSGVO-konform".

Außerdem hat Xaleon eine Software-Suite für die Kundenbetreuung entwickelt. Sie umfasst Chatbots, Live- und Video-Chats und eine Option, um rechtskräftige Verträge mit Kunden über eine digitale Unterschrift abschließen zu können. Dabei stelle Xaleon Schnittstellen zu den wichtigsten Kunden-Service- und Ticket-Systemen zur einfachen Integration zur Verfügung.

Integration und Weiterentwicklung

Nach Angaben von TeamViewer hätten die Funktionen bei den eigenen Kunden ein "sehr großes Interesse" ausgelöst, nachdem man sie bereits in TeamViewer Tensor, eine Enterprise-Plattform für Fernzugriff, Fernsupport, Fernsteuerung und Kollaboration integriert hatte. Deshalb habe sich das TeamViewer dazu entschlossen, Xaleon zu kaufen. Dabei setzt sich der Kaufpreis aus einer fixen Zahlung im niedrigen zweistelligen Bereich sowie jährlichen Zahlungen über vier Jahre zusammen. Eine zusätzliche variable Komponente setzt sich aus dem Erreichen von definierten Unternehmenszielen ab, heißt es von TeamViewer.

Gemeinsam mit Xaleon will TeamViewer die Funktionen "strategisch weiterentwickeln", sagte TeamViewer-CEO Oliver Steil. "Jetzt investieren wir in den Bereich Customer Engagement, da wir einen zunehmenden Bedarf an Lösungen für Online-Kundeninteraktionen sehen, die physische Vertriebs- und Kundendienstprozesse als wichtigen Teil der Wertschöpfungskette in allen Branchen ersetzen", begründete Steil den Kauf.

Xaleon wurde 2018 als Chatvisor GmbH gegründet und beschäftigt mehr als 20 Mitarbeiter am Standort Linz.

(olb)