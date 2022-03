Teambuilding: Frühbucherrabatt für Team Up! gilt nun bis 17. März

Was ein gutes Team auszeichnet, steht im Zentrum der Online-Konferenz Team Up! am 31. März 2022. Dahinter stehen der dpunkt.verlag und heise Developer, die die inside-agile-Reihe gemeinsam ausrichten. Tickets zum ermäßigten Preis sind nun länger verfügbar, die Frühbucherphase endet am 17. März.

Das Team auf dem Radar haben

Die Konferenz für Teamentwicklung stellt erprobte Ansätze bereit, um Kernprobleme von Teams zu lösen. Lebendiges, aufrichtiges Feedback, das Würdigen der Andersartigkeit jedes Team-Biotops und pragmatische Teambuilding-Prozesse sind Thema des Team-Up!-Tags. Werkzeuge, Methoden und eine Fülle von Gratis-Tools stehen zum Mitnehmen bereit. Die Trainer und Speaker berichten unter anderem, wie Führungskräfte und Teams bei "erlernter Hilflosigkeit" vorgehen können, und Fabian Schiller von agile elevation bietet am Nachmittag alternativ zu den Vorträgen einen Kurzworkshop zum Führen mit dem Teamradar. Wer teilnimmt, kann in Kleingruppen interaktiv ausprobieren, wie sich das Modell auf die eigene Organisation übertragen lässt und wo Verbesserungspotenzial sitzt.

Wer neugierig ist, mag einen Blick ins Programm werfen:

Jedes Team ist anders

Living Feedback: Aufrichtigkeit für Teamentwicklung

Pragmatisch Teams bauen: der Team Orientation Process

Team Management nach Margerison-McCann

Erlernte Hilflosigkeit im Team – was tun?

Verboten gute Gratistools für Teams

Teams effektiv führen mit dem Teamradar

Psychologische Sicherheit fördern

Lebendige Gespräche mit Gewaltfreier Kommunikation

Wer die Methoden praktisch weiter vertiefen mag, kann am ergänzenden ganztägigen Workshop-Angebot teilnehmen: Zu Gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg und Psychologischer Sicherheit findet Anfang April jeweils ein Online-Workshop statt. Die Zielgruppe von Konferenz und Workshops sind unter anderem Führungskräfte, die ihre Teams nachhaltig weiterentwickeln wollen, Verantwortliche in Projektteams, aber auch Angestellte aus HR- und Personalabteilungen.

Konferenztickets günstiger bis zum 17. März

Wem die Glücksfee bei der Verlosung nicht hold war, kann sich stattdessen selbst beschenken: Bis zum 17. März 2022 sind Tickets für den Konferenztag der Team Up! zum Preis von 199 Euro erhältlich, danach kosten sie 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Für Gruppen und Teams gibt es gesonderte Preisnachlässe. Wer an den Workshops teilnehmen will, kann sich ebenfalls einen Platz sichern. Die Teilnahme am eintägigen Workshop zur Psychologischen Sicherheit kostet 449 Euro, der zweitägige Workshop zur Gewaltfreien Kommunikation kostet pro Person 890 Euro. Weitere Informationen, auch zum Ablauf und zum Programm, lassen sich der Team-Up!-Website entnehmen.

