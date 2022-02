Teamentwicklung: Tickets für Online-Konferenz Team up! zu gewinnen

Die Veranstalter von Team up! verlosen fünf Tickets für die Konferenz, die am 31. März 2022 online stattfindet. Bei dem von inside agile ausgerichteten Event geht es um Teamentwicklung, denn Teams entwickeln sich nicht von selbst. Eine Reihe bewährter Ansätze steht bereit, um das Vertrauen untereinander zu stärken, Ziele klar zu formulieren, Konflikte zu lösen und Kritik konstruktiv zu vermitteln.

Wer die Methoden praktisch vertiefen mag, kann am ergänzenden Workshop-Angebot teilnehmen: Zu Gewaltfreier Kommunikation nach Marshall Rosenberg und Psychologischer Sicherheit findet Anfang April jeweils ein Online-Workshop statt. Die Zielgruppe von Konferenz und Workshops sind unter anderem Führungskräfte, die ihre Teams nachhaltig weiterentwickeln wollen, Verantwortliche in Projektteams, aber auch Angestellte aus HR- und Personalabteilungen.

Fünf Freitickets zur Konferenz für Teamplayer zu verlosen

Die Verlosung bietet diese Woche allen Neugierigen und noch Unentschlossenen die Gelegenheit, sich frische Impulse und praxisrelevante Werkzeuge bei Team up! als Geschenk zu holen. Wer eines der fünf Freitickets für den Konferenztag gewinnen möchte, schreibt bis zum Freitag, 25. Februar 2022 (Einsendeschluss: 12 Uhr mittags) eine E-Mail an die Developer-Redaktion, Betreff "Team up!" mit einem Stichwort oder Satz zu der Frage: "Was zeichnet ein gutes Team aus?"

Genauso willkommen ist die Antwort per Tweet mit dem Tag @inside_agile, Hashtag #TeamUp. Die Tickets werden unter allen Teilnehmenden in der Folgewoche verlost, und die Gewinner erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung (beziehungsweise per Direktnachricht auf Twitter, je nach gewähltem Kanal).

Konferenztickets günstiger bis zum 10. März

Für alle anderen Interessierten gilt: Bis zum 10. März 2022 sind Tickets für den Konferenztag der Team Up! zum Preis von 199 Euro erhältlich, danach kosten sie 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Für Gruppen und Teams gibt es gesonderte Preisnachlässe. Wer an den Workshops teilnehmen will, kann sich ebenfalls einen Platz sichern. Die Teilnahme am eintägigen Workshop zur Psychologischen Sicherheit kostet 449 Euro, der zweitägige Workshop zur Gewaltfreien Kommunikation kostet pro Person 890 Euro. Weitere Informationen, auch zum Ablauf und zum Programm, lassen sich der Team-up!-Website entnehmen.

(sih)