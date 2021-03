Microsoft Teams für den Mac soll besser werden

Microsoft hat eine Überarbeitung der macOS-Version seiner beliebten Teams-App angekündigt. Das Werkzeug, mit dem man chatten, Videokonferenzen abhalten sowie Office-Dokumente untereinander teilen kann, ist insbesondere in größeren Unternehmen zunehmend im Einsatz. Auf dem Mac leidet die App allerdings unter Performance-Problemen. So kommt es etwa regelmäßig zu scheinbar unerklärlich hoher Prozessorlast.

In einer Antwort auf entsprechende Kritik in Microsofts Uservoice-Forum teilte eine Mitarbeiterin des Konzerns mit, die in der Teams-Engineering-Gruppe arbeitet, dass Microsoft "kontinuierlich Performance-Verbesserungen für den Mac-Client" untersuche. Dazu gehörten Verbesserungen in Electron 10, dem Cross-Platform-Framework, das Microsoft zur Portierung der Teams-App verwendet. Hier ist der Konzern allerdings nicht auf dem aktuellen Stand – Electron ist mittlerweile bei Version 12 gelandet. Man adressiere "aggressiv weitere Bereiche der Performance rund um den Mac-Client", hieß weiter.

Electron 11 kann ARM-Macs

Was das heißt und wie lange das dauert, bleibt unklar. Die Nachfrage ist jedenfalls groß: Innerhalb kurzer Zeit sammelten sich fast 500 Kommentare in dem Uservoice-Thread. Ein weiterhin ungelöstes Problem bleibt, dass Teams noch immer nicht nativ auf ARM-Macs läuft – im Gegensatz zu nahezu allen anderen wichtigen Anwendungen von Microsoft.

Hier würde es im Grunde ausreichen, wenn Microsoft seine Code-Basis auf Electron 11 oder 12 umstellen würde. Electron 11 war bereits im November erschienen und kam erstmals mit nativer Unterstützung für Apple Silicon. Electron 12 aus dem März verbessert diesen weiter. Microsofts Hauptkonkurrent, Slack, läuft bereits nativ auf ARM-Macs – eben durch ein Upgrade des verwendeten Frameworks.

Catalyst als Lösung?

Ein externer Entwickler kommentierte, er habe persönlich ein paar Projekte auf eine neue Electron-Version gebracht, was "ziemlich einfach" gewesen sei. Er warf Microsoft vor, "faul" zu sein. Andere User forderten, das bereits seit 2018 frei verfügbare Teams endlich nativ auf den Mac zu holen, statt mit Electron zu arbeiten. So sei es doch möglich, die gut funktionierende iPad- oder iPhone-Version von Teams als Catalyst-App nach macOS zu portieren. "Catalyst ist ein No-Go."

Microsoft hatte kürzlich neue Funktionen für Teams angekündigt. Dazu gehört ein neuer Emoji-Picker, mit dem sich mehr als die aktuell limitiert angebotenen Bildzeichen auswählen lassen. Zudem werden erstmals Hautfarben unterstützt. Zudem soll die Antwort-Funktion im Chat verbessert werden – inklusive Zitat.

