Teams für gar nichts mehr verlassen müssen: AWS-Cloud-Management per Chatbot​

AWS hat angekündigt, dass der AWS Chatbot ab sofort als native App in Microsoft Teams integriert ist. Mit der Zusatzanwendung können Admins Informationen über ihre AWS-Cloud-Infrastruktur direkt in der Kommunikationsplattform abrufen, aber auch Befehle zurücksenden.

iX Newsletter: Monatlich spannende Hintergründe zur neuen Ausgabe Kennen Sie schon den kostenlosen iX-Newsletter? Jetzt anmelden und monatlich zum Erscheinungsdatum nichts verpassen: heise.de/s/NY1E In der nächsten Ausgabe geht's ums Titelthema der April-iX: ChatGPT professionell einsetzen.

AWS verspricht mit der neuen Integration in Teams, dass Admins mit dem ChatOps-Tool Benachrichtigungen von AWS-Services direkt in den Chat-Kanälen erhalten und durch die Eingabe von Befehlen dort auch Maßnahmen ergreifen können, ohne in ein anderes Tool wechseln zu müssen. Die Benachrichtigungen könnten beispielsweise Warnungen über den Systemstatus, einzuhaltende Budgets, Sicherheitsbedrohungen oder -risiken oder den Status von CI/CD-Pipelines umfassen, so AWS. Berichte von vordefinierten CloudWatch-Dashboards und Einblicke in Logs sollen ebenfalls empfangbar sein.

Kommunikation in beide Richtungen

Da das Konzept von ChatOps aber über reine Benachrichtigungen hinausgehe, stehe mit dem AWS Chatbot auch der Rückkanal offen. So beherrsche der Chatbot die meisten Kommandos für das AWS Command Line Interface, um weitere Telemetriedaten oder Ressourceninformationen abzufragen oder auch Runbooks zur Fehlerbehebung anzustoßen. Durch vordefinierte, individuelle Befehlsbezeichnungen ist das auch ohne das Auswendiglernen von CLI-Kommandos möglich. Sogar Fragen in natürlicher Sprache soll man dem Dienst stellen können, darauf hat der Chatbot allerdings nur Auszüge aus dem Handbuch und der Dokumentation parat.

Den AWS Chatbot gab es bereits seit 2020 für Amazons eigene Videokonferenzplattform Chime und Firmenchat Slack. Seitdem habe sich aber "die Landschaft der Chat-Plattformen rasant weiterentwickelt", der Großteil der AWS-Kundschaft nutze inzwischen Microsofts Kommunikationsplattform. AWS Chatbot steht ab sofort als native Teams-App für alle ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Auch AWS-seitig fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Der Blogpost von AWS beschreibt den zweistufigen Konfigurationsprozess, um Teams und die eigene AWS-Infrastruktur für die Zusammenarbeit mit dem Chatbot vorzubereiten.

(jvo)