Tech2Go-Podcast: Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos - der Start ins Abenteuer

2015 schrieb der Autojournalist Clemens Gleich über den Versuch, ein E-Auto zu laden: „Zur Echtzeit bestanden alle Äußerungen darüber aus einer solchen Überzahl an Kraftwörtern, dass sie unverständlich wie ein Tourette-Anfall wurden.“

In Tech2go, dem Podcast des Magazins Technology Review, spricht er darüber, wie sich die Ladeinfrastruktur seitdem verändert hat. Seine zentrale Erkenntnis: „Es gibt eine Lernkurve zu verzeichnen, sie ist aber nicht steil.“

So habe vor allem die „Economy of Scale“, also die großflächige Verbreitung von Ladesäulen, zu einer solideren Technik geführt. Andererseits hätte sich die damalige Annahme, die Unterhaltskosten von Elektroautos seien wegen geringerer Strom- und Wartungskosten niedriger als die von Verbrennern, als „extrem optimistisch“ herausgestellt. Bei einigen Anbietern hätten sich die Stromkosten pro Kilometer an die von Diesel oder Benzin angenähert, und eine komplexe Batteriekühlung fordere regelmäßige Wartung. Insgesamt seien E-Autos heute nicht unbedingt etwas für Überzeugungstäter, aber auch nichts für Leute, „die einfach denken, es bleibt alles wie gewohnt“. Man müsse seine Reisen besser planen, so Gleich.

Im Podcast gibt Gleich zudem Tipps für Stadtbewohner ohne eigene Garage, räumt mit dem Mythos auf, das Laden von E-Autos würde das Stromnetz zusammenbrechen lassen, spricht sich für „Kilometer pro Stunde“ als neue Maßeinheit für die Ladeleistung aus, fordert eine sozial fairere Förderung und liefert eine Erklärung, warum Elektromobilität für viele Menschen so ein emotionales Thema ist: Viele Äußerungen zu edm Thema beruhten nicht auf Fakten, sondern auf Lagerdenken – also dem Wunsch, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe auszudrücken. „In den Foren sind es immer die gleichen Leute, die immer wieder die gleichen Sachen sagen. Das ist fast schon ritualistisch.“

Für die aktuelle Ausgabe 11/2020 der Technology Review hat Clemens Gleich den aktuellen Stand der Ladeinfrastruktur auch in einem Artikel zusammengefasst (jetzt am Kiosk oder online zu bestellen). (grh)