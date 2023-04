Abitur-Chaos in NRW: Überlastete Server sollen Technikpanne ausgelöst haben

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat die Ursache für die technische Panne bei den Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen genannt: Demnach waren die IT-Systeme des beauftragten Dienstleisters für den gleichzeitigen Download der Prüfungsunterlagen "nicht optimal" dimensioniert. Im Mai 2022 seien bei einem Update des Download-Servers Einstellungen vorgenommen worden, die dazu geführt haben, dass das System eine hohe Zahl gleichzeitiger Zugriffe beim Zentralabitur nicht mehr habe bewältigen können, sagte Feller am Freitag in einer Sondersitzung des Schulausschusses des Düsseldorfer Landtags. Feller betonte, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe.

Überlastete Server – wegen falscher Einstellungen

Aufgrund der Panne hatte das Bildungsministerium die Prüfungen in sechs überwiegend naturwissenschaftlich-technischen Fächern – Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik sowie Technik (Grundkurs und Leistungskurs) – von Mittwoch auf Freitag verschoben. Betroffen waren rund 30.000 der landesweit 72.000 Abiturienten. Ministerin Feller entschuldigte sich erneut bei allen Betroffenen für den damit verbundenen Ärger, die Enttäuschung und Aufregung.

Auch ein "Plan B", die Klausur-Aufgaben vom Server des Schulministeriums herunterladen zu lassen, sei am Dienstagabend gescheitert, sagte Feller. Während des Hochladens der Aufgaben sei bereits eine Mail mit dem Zugangscode an die Schulen gegangen. So hätten dann gleichzeitig zahlreiche Schulen mit dem Herunterladen begonnen, während die Klausuraufgaben noch auf den Server hochgeladen worden seien. Das habe der Server des Ministeriums nicht verkraftet. Die Klausuren hätten verschoben werden müssen. "Das war für uns alle ein bitterer Moment und eine herbe Enttäuschung", sagte Feller.

(tiw)