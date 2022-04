Technische Probleme verhindern Erscheinen der taz

Leser der in Berlin ansässigen überregionalen Tageszeitung taz müssen am Mittwoch auf die Lektüre des Blattes verzichten. Ein Serverausfall am Dienstag hat die Redaktionssysteme lahmgelegt, sodass weder die gedruckte noch die digitale Mittwochsausgabe vorbereitet werden konnte. Auch die Website der taz war vorübergehend nicht erreichbar.

Technische Probleme

Seit dem 17. April 1979 erscheint die taz ohne Ausfälle an jedem Tag, schreibt die taz in einem kurzen Statement zu dem Ausfall. Die Zeitung sei in den letzten 43 Jahren immer erschienen und auch widrige Umstände wie "epische Grundsatzdiskussionen, polizeiliche Durchsuchungen oder aktivistische Besetzungen" hätten dies nicht verhindern können. Ein Stromausfall hat diese Serie nun durchbrochen, geht aus einem Info-Beitrag von Katrin Gottschalk, Vize-Chefredakteurin der taz, hervor.

Der fehlende Strom habe die Server lahmgelegt, sodass die Redaktion nicht wie gewohnt die Zeitungsinhalte produzieren konnte. Größere Schäden entstanden dabei offenbar nicht, "externe Dienstleister" hätten dies verhindern können. Unklar ist, wie ein solcher Ausfall passieren konnte, denn für solche Fälle existieren Backup- und Notfallstromversorgungs-Systeme, die Stromausfälle im Notfall abfedern können. Auf Nachfrage von heise online wollte eine Sprecherin der taz keine weiteren Details zur Ursache preisgeben, betonte jedoch, dass es "keine Fremdeinwirkung" gegeben habe. Einen Cyberangriff schloss die Sprecherin aus: "Wir sind nicht gehackt worden!"

Ganz ohne Publizieren hielten es die Redakteure aber nicht aus. Einer von ihnen postete auf Twitter ein abgefilmtes Interview.

Mittlerweile laufen die Server der taz wieder. Gottschalk, die sich bei den Lesern für die ausgefallene Ausgabe entschuldigte, verspricht, dass die Zeitung in digitaler und gedruckter Form am Donnerstag wieder wie gewohnt erscheinen soll.

[Update v. 20.04.2022, 12:26 Uhr]: Angaben der taz zu den Ursachen ergänzt.

(olb)