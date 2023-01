Technisches Problem: Tausende Flugzeuge müssen in den USA am Boden bleiben

Wegen eines Fehlers im System, mit dem Piloten und Pilotinnen über Änderungen an luftfahrtrelevanten Informationen informiert werden, verspäteten sich am Mittwoch über 2500 Flüge in den USA. Das berichtet die New York Times. Die Luftfahrtaufsicht FAA teilte mit, dass daran gearbeitet werde, die Notice to Air Missions (NOTAM) nach einem Ausfall wieder voll herzustellen. Alle Starts zu Inlandsflügen wurden auf frühestens 15 Uhr MEZ verschoben. Bis dahin will die Integrität der Flug- und Sicherheitsinformationen überprüft haben.

Ausmaß noch nicht abzuschätzen

Laut New York Times ist das ganze Ausmaß der Anordnungen bislang nicht zu überblicken. Abgesehen von den 2500 verspäteten Flügen seien auch bereits mehr als 90 Flüge ganz abgesagt worden. Betroffen sind demnach nicht nur inländische Flüge, sondern auch solche aus dem und ins Ausland. US-Verkehrsminister Pete Buttigieg erklärte auf Twitter, er sei bereits in Kontakt mit der FAA bezüglich des Ausfalls eines Systems, das Sicherheitsinformationen an die Piloten und Pilotinnen liefert.

Die Notice to Air Missions enthalten kurzfristige Informationen zu vorübergehenden oder anhaltenden Änderungen, die für das Personal in der Luftfahrt wichtig sind. Dabei kann es sich um Informationen zu Flugbeschränkungen, Einschränkungen an Flughäfen, funktionsunfähige Anlagen, Militärübungen oder Flüge von Politikern und Politikerinnen handeln. Laut dem Weißen Haus gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass ein Cyberangriff die Probleme ausgelöst hat.

(mho)