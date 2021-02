Tele Columbus empfiehlt Aktionären Annahme des Übernahmeangebots

Vorstand und Aufsichtsrat der Tele Columbus AG empfehlen den Aktionären des Unternehmens, das im Dezember unterbreitete Übernahmeangebot einer Tochtergesellschaft von Morgan Stanley anzunehmen. Nach Prüfung der Angebotsunterlagen sei die Unternehmensleitung zu dem Schluss gekommen, dass das Übernahmeangebot "fair und angemessen" sei, teilte Tele Columbus am Montag in Berlin mit.

Die Kublai GmbH, hinter der die Infrastruktursparte der Investmentbank Morgan Stanley steht, hatte im Dezember ein Übernahmeangebot abgegeben und will 3,25 Euro für die Aktien des regionalen Kabelnetzbetreibers ("Pÿur") zahlen. Zuvor hatte das Papier bei rund 2,50 notiert. Zudem soll eine Kapitalerhöhung von rund einer halben Milliarde Euro dem verschuldeten Unternehmen mehr Handlungsspielraum verschaffen.

Spielraum für Netzinvestitionen

Das Angebot ist an eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent geknüpft. "Das Angebot ermöglicht es uns, unsere Fiber-Champion-Strategie umzusetzen und unsere Verschuldung zu reduzieren", wirbt CEO Daniel Ritz für das Angebot. "Für unsere Aktionäre bietet es die Möglichkeit, ihre Aktien zu einem fairen und angemessenen Preis zu verkaufen."

Vor dem Angebot hatte sich Tele Columbus verschiedenen potenziellen Käufern, darunter Morgan Stanley Infrastructure Partners, zum Kauf angeboten. Die Investmentbank will Tele Columbus mittels ihrer Tochtergesellschaft Kublai GmbH übernehmen, an der dann auch der bisherige Großinvestor United Internet beteiligt sein wird. United Internet ist seit 2016 größter Anteilseigner von Tele Columbus.

Rocket Internet ist raus

Die United Internet AG hat zugesagt, ihre Anteile von knapp 30 Prozent einzubringen. Für den deutschen Internetriesen ist das eine strategische Investition: Das Unternehmen will sich auch an der geplanten Kapitalerhöhung beteiligen und seine Anteile so weiter ausbauen. Damit will sich United Internet auch den Zugang zum Breitbandnetz von Tele Columbus für seine Tochter 1&1 Drillisch sichern.

Ein anderer Investor nutzt die Gelegenheit zum Absprung. Rocket Internet hat sich verpflichtet, seine knapp 14 Prozent der Anteile an Kublai zu verkaufen. Zusammen mit den Anteilen von United Internet kann Kublai so schon auf rund 43 Prozent der Anteile setzen.

