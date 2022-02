Telefónica Deutschland verlängert mit CEO Markus Haas

Markus Haas bleibt CEO von Telefónica Deutschland. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat den 49-Jährigen, dessen Vertrag Ende des Jahres auslaufen würde, am Montag für weitere drei Jahre bis Ende 2025 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Haas ist seit 1998 im Unternehmen, dessen Geschäfte er seit 2017 als CEO führt.

"Markus Haas hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er O2 Telefónica mit Weitblick durch die digitale Transformation steuert und das Unternehmen nachhaltig erfolgreich weiterentwickelt", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Löscher laut einer Mitteilung des Unternehmens. "Wir freuen uns, dass wir mit ihm weiterhin einen der versiertesten Manager der deutschen Telekommunikationsbranche an der Spitze einer starken Führungsmannschaft haben."

Seit 1998 an Bord

Der Volljurist Haas arbeitet seit 1998 für Telefónica Deutschland, das damals noch Viag Interkom hieß. Seit 2009 ist der geborene Münchner Mitglied des Vorstands. Nach dem überraschenden Abgang von CEO René Schuster 2014 hatte er die Leitung des Unternehmens bereits interimsweise übernommen, bis Nachfolger Thorsten Dirks an Bord war. Als Dirks zur Lufthansa wechselte, wurde Haas 2017 zum Vorstandsvorsitzenden berufen.

In die bisherige Amtszeit von Haas fällt der Abschluss der Integration von E-Plus sowie zuletzt der Netzausbau, der den Anbieter auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb gebracht hat. Unter Haas' Regie hat Telefónica Deutschland seine Funktürme verkauft und konnte auch deshalb zuletzt die Verlustzone verlassen.

Telefónica Deutschland steht hinter der Mobilfunkmarke O2. Das Unternehmen ist eine Tochter des spanischen Telefónica-Konzerns und hat rund 7400 Beschäftigte hierzulande. "Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Person und freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit einem starken Team auch in den kommenden Jahren O2 Telefónica in eine erfolgreiche Zukunft führen darf", sagte Haas.

Die drei großen deutschen Mobilfunknetzbetreiber setzen auf Kontinuität auf ihren Chefsesseln: Telekom-Boss Tim Höttges hat seit 2014 das Sagen, Ende vergangenen Jahres hatte der Aufsichtsrat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Österreicher Hannes Ametsreiter führt die Geschäfte von Vodafone Deutschland seit 2015, sein aktueller Vertrag läuft bis 2024.

