Telefónica: Mobilfunktarife von Blau bekommen mehr Datenvolumen

Zwei Mobilfunktarife der Telefónica-Marke Blau werden zum 2. Februar aufgewertet. In den betroffenen Tarifen bekommen Kunden mehr Datenvolumen bei unverändertem Preis. In den vergangenen Tagen hatte Telefónica bereits mehrere Tarifoptionen bei O2 my Prepaid und Aldi Talk aufgestockt.

Im Tarif Blau Allnet M können Nutzer künftig ein LTE-Inklusivvolumen von 12 GByte statt wie zuvor 7 GByte nutzen. Der Preis liegt weiterhin bei 18 Euro pro vier Wochen. Im kleineren Tarif Blau Allnet M sind künftig 6 anstatt wie bisher 5 GByte inbegriffen. Kunden zahlen wie gewohnt 13 Euro pro vier Wochen.

Eine kleine Verbesserung gibt es außerdem beim Datenpaket Blau Surf L, das Nutzer von Blau nach Verbrauch des ersten Datenvolumens hinzubuchen können. Hier gibt es für 10 Euro künftig 5 GByte anstatt 4,5 GByte an zusätzlichem Datenvolumen für vier Wochen. Die übrigen Tarife und Data Packs bleiben unverändert.

O2 my Prepaid und Aldi Talk

Die Marke Blau folgt damit auf O2 und Aldi Talk, die in den vergangenen Tagen ebenfalls aufgewertet wurden. Bei O2 kostet die Option O2 my Prepaid M kostet weiterhin 15 Euro pro 4 Wochen, bietet ab dem 2. Februar allerdings 6,5 statt bisher 5,5 GByte an Datenvolumen. Im Tarif Prepaid L bekommen Nutzer künftig 12,5 statt bisher 7,5 GByte an Datenvolumen.

Bei Aldi Talk wurden am 28. Januar gleich fünf Tarife aufgebessert:

Kombi-Paket M: 6 GByte statt 5 GByte für 13 Euro/4 Wochen

Kombi-Paket L: 12 GByte statt 7 GByte für 18 Euro/4 Wochen

Musik-Paket L: 5 GByte statt 4 GByte für 15 Euro/4 Wochen

Internet-Flatrate L: 5 GByte statt 4,5 GByte für 10 Euro/4 Wochen

Internet-Flatrate XL: 10 GByte statt 7 GByte für 15 Euro/4 Wochen

(dahe)