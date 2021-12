Telegram: Version 8.4 mit Übersetzung, Reaktionen, Spoiler und bunten QR-Codes

Mit Version 8.4. liefert der Messenger Telegram das zwölfte große Update in diesem Jahr aus. Die WhatsApp-Alternative bietet darin neue Funktionen wie eine Online-Übersetzung, eine Spoiler-Textfunktion, sowie neue Möglichkeiten der direkten Reaktion. Außerdem werden die QR-Codes bunter.

Im Einstellungsmenü lässt sich unter "Sprache" eine Übersetzungsfunktion aktivieren. Sobald beispielsweise in öffentlichen Gruppen eine fremdsprachige Nachricht gepostet wird, lässt sie sich via Kontextmenü die Übersetzung direkt anzeigen. In den Einstellungen kann man auch festlegen, welche Sprachen nicht übersetzt werden sollen.

Schnelle Reaktionen ohne Antworten möglich

Mit der neuen Version sind auch schnelle Reaktionen möglich, ohne explizit antworten zu müssen. Durch Antippen einer bestimmten Nachricht, kann man nun direkt ein Emoji als Erwiderung dazu hinterlassen. Tippt man doppelt, wird direkt ein Daumen-hoch hinterlassen, tippt man einmal (Android) oder hält die Nachricht gedrückt (iOS) lassen sich verschiedene Emojis auswählen. Die Funktion "Schnelle Reaktion" findet sich in Einstellungen / Sticker und Emojis (iOS) bzw in Einstellungen / Chat-Einstellungen (Android).

In privaten Unterhaltungen sind die Reaktionen standardmäßig aktiv, in öffentlichen Gruppen und Kanälen ist es eine Sache der Admins, die Funktion freizugeben. Die können dort auch selektieren, was als Reaktion möglich ist und was nicht.

Mit Spoilern eine Antwort zeitweise verbergen

Eine weitere Neuheit ist die Spoiler-Funktion. Wenn man beispielsweise ein kleines Geheimnis oder die Lösung eines Witzes nicht gleich verraten will, lässt sich der entsprechende Text verstecken. Durch Markieren der Textstelle und aktivieren von "Spoiler" im Formatierungsmenü ist in der Nachricht statt der Buchstaben eine Art Schneegstöber zu sehen, der den Inhalt verbirgt. Der Empfänger muss den erst antippen, um den verborgenen Text zu lesen. Die Funktion ist im Chat, der Chatliste sowie in den Benachrichtigungen aktiv.

Bild 1 von 5 Telegram Version 8.4.1: Die neuen Funktionen (5 Bilder) In den Einstellungen für die schnelle Reaktion lassen sich die Animationen der Emojis anzeigen, die beim Nutzen in der Reaktion auftreten. Außerdem kann man den Emoji festlegen, der standardmäßig durch zweimal Antippen erscheint.

(Bild: Screenshot Android)

QR-Codes lassen sich jetzt ebenfalls für Nutzer, Gruppen, Kanäle und Bots erstellen und in verschiedenen Farben und Mustern verteilen. Außerdem wurden sieben Emojis mit neuen Animationen ausgestattet. Eine gründliche Renovierung erhielt zudem die Desktop-App für macOS. Die Kontextmenüs wurden überarbeitet sowie neue Kurzbefehle eingefügt. Außerdem wurden die Menüpunke animiert.

Der Messenger erhielt zudem vielen optischen Neuerungen. Sie werden aber wohl kaum etwas daran ändern, dass er angesichts der besonders auf Telegram zu beobachtenden Radikalisierung einzelner Gruppen, sowie Sicherheitsproblemen bei Security-Experten und Bürgerrechtlern umstritten bleibt. (mawi)