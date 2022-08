Telegram und die BKA-Umfrage: Es gibt gesetzliche Regelungen dazu

In der aktuellen Datenschutzerklärung von Telegram heißt es, IP-Adressen und Telefonnummern von Terrorverdächtigen könnten auf Anfrage der Regierung, durch einen Gerichtsbeschluss, offengelegt werden. Nun schreibt der Messenger anscheinend viele oder sogar alle Nutzenden in Deutschland an, um über diesen Passus abzustimmen. Die "Servicemeldung" taucht als Chat auf. In einer zweiten Nachricht gibt es dann vier Antwortmöglichkeiten.

Die Optionen besagen, dass erstens die aktuelle Datenschutzerklärung bestehen bleibt, wie sie ist. Eine zweite Option sieht vor, dass die Fälle, in denen Telegram, Daten weitergibt, auf "schwere Straftaten" erweitert wird. Option drei sollen Menschen auswählen, die finden, der Messenger solle unter keinen Umständen IP-Adressen und Telefonnummern aushändigen. Wer an der Umfrage nicht teilnehmen möchte, kann sich enthalten – oder die Nachricht ignorieren.

Schon wenige Minuten nachdem die ersten Nachrichten in der Redaktion von heise online auftauchten, lag die Zahl der Votes, die in der Nachricht abgegeben ist, bei mehr als 800.000.

Telegram verschlüsselt auf zwei Wegen

Telegram weist auch darauf hin, dass der Dienst niemals Informationen über Chats oder Kontakte an Dritte weiterreicht, "auch nicht an staatliche Einrichtungen". Trotzdem wolle man dem Missbrauch der Plattform durch terroristische Gruppen entgegnen.

Chats können bei Telegram auf zwei Wegen verschlüsselt werden: Im Normalfall zwischen dem Server und dem Client, der Dienst hat also Zugriff. Sogenannte "Geheime Chats" sind aber auch Ende-zu-Ende-verschlüsselt – hier sollte Telegram nicht hineinschauen können. Dies will der Messenger mit einem Visualisierungsschlüssel beweisen.

Terrorverdächtig kann also sein, wer entweder in einem öffentlichen Chat oder in einem geheimen Chat, der auf anderem Wege öffentlich geworden ist, entsprechende Inhalte verbreitet. Strafverfolgungsbehörden, die dies lesen, können dann vor Gericht erwirken, dass zu dem Telegram-Nutzer gehörende IP-Adresse und Telefonnummer herausgegeben werden. Es geht in der aktuellen Datenschutzerklärung explizit um die Anfrage durch Behörden.

Freilich gibt es für solche Fälle bereits gesetzliche Regelungen. Eine Änderung der Datenschutzerklärung allein wäre also hinfällig. Telegram könnte höchstens neben der Datenschutzerklärung auch die Verschlüsselung der Nachrichten erweitern.

Politik arbeitet an Messenger-Überwachung

Die EU-Kommission arbeitet an einer flächendeckenden Messenger-Überwachung. Diese würde eine komplette Chatkontrolle vorsehen – dabei geht es um das Scannen von Inhalten, die sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wäre damit hinfällig. Es gibt entsprechende Kritik von zahlreichen Seiten, auch aus der Politik selbst.

Für Telegram ist die gesetzliche Regelung solcher Fälle bindend.

(emw)