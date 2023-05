Mobilfunk: Langjährige Telekom-Kunden bekommen zusätzliches Datenvolumen

Die Deutsche Telekom wertet ihre Mobilfunktarife mit zusätzlichem Datenvolumen je nach Vertragsdauer auf: Wer länger bei der Telekom Kunde ist, bekommt mehr zusätzliches Datenvolumen. Dieser "Datenbonus" gilt für Mobilfunkverträge und Prepaid-Tarife, teilte die Telekom am Montag mit.

Für jedes Jahr, das der Mobilfunkvertrag bereits läuft, bekommen Bestandskunden eines Telekom-Vertrags 500 MByte an zusätzlichem Datenvolumen im Monat. Wer seinen Vertrag schon fünf Jahre hat, bekommt also 2,5 GByte an Extra-Datenvolumen pro Monat. Die Obergrenze liegt bei 10 GByte zusätzlichem Datenvolumen, das nach 20 Jahren Vertragstreue erreicht wäre. Das Angebot gilt fortlaufend: Alle Telekom-Kunden werden also in den kommenden Jahren in die höheren Bonusstufen aufsteigen.

Das Angebot gilt für Kunden der MagentaMobil-Tarife der aktuellen Tarifgeneration sowie zugehörige Pluskarten. Der Datenbonus wird erstmals Anfang Juli in der MeinMagenta-App zur Verfügung gestellt. Die Formulierung der Telekom legt nahe, dass Kunden das zusätzliche Datenvolumen in jedem Monat individuell aktivieren müssen.

Einschränkungen bei Prepaid-Kunden

Nutzer der Young-Tarife für Menschen von 18 bis 27 Jahren profitieren doppelt: Sie bekommen monatlich 1 GByte an zusätzlichem Datenvolumen pro Vertragsjahr. Etwas eingeschränkt ist das Angebot für Prepaid-Kunden. Ihnen gewährt die Telekom ebenfalls 500 MByte monatlich pro Nutzungsjahr. Allerdings liegt die Maximalgrenze hier nicht bei einem festen Wert, sondern beim Doppelten des eigentlich im Tarif inbegriffenen Datenvolumens.

Wer also MagentaMobil Prepaid S mit 500 MByte Datenvolumen gebucht hat, stößt schon nach dem ersten Nutzungsjahr an die Obergrenze des Datenbonus. Damit will die Telekom wohl verhindern, dass in den günstigsten Prepaid-Tarifen plötzlich riesige Datenmengen zum kleinen Preis genutzt werden können.

Das Datenbonus-Angebot der Telekom erinnert an O2 Grow des Konkurrenten Telefónica: Seit April gewährt Telefónica Kunden der O2-Mobile-Laufzeittarife monatlich zusätzliches Datenvolumen nach dem ersten Nutzungsjahr. Das zusätzliche Datenvolumen hängt dabei vom gebuchten Tarif ab: Bei O2 Mobile S und Mobile S Boost gibt es pro Jahr etwa ein zusätzliches GByte Datenvolumen, bei O2 Mobile M 5 GByte.

