Telekom: MagentaTV umfasst TV Now Premium von RTL

Die Deutsche Telekom und RTL bündeln ihre Streaming-Angebote: Kunden der MagentaTV-Tarife MagentaTV Smart und MagentaTV Smart Flex können künftig alle Inhalte von RTLs Streaming-Dienst TV Now Ultimate sehen.

Kunden von MagentaTV bekommen dadurch Zugriff auf TV-Now-Eigenproduktionen und 14 Sender im Livestream. Von Sendern wie RTL und VOX werden einige Inhalte außerdem auf Abruf angeboten. MagentaTV umfasst daneben die Telekom-Mediathek mit Inhalten der öffentlich-rechtlichen Sender. Nutzer könnend 100 Sender live anschauen, davon 50 in HD-Auflösung. Durch die TV-Now-Integration positioniert sich der Telekom-Streaming-Dienst verstärkt als Alternative zum traditionellen Fernsehen.

MagentaTV können Nutzer eines Telekom-Internetanschlusses direkt dazubuchen. Das Angebot lässt sich aber auch unabhängig vom Internetvertrag buchen. In den Tarifen "Smart" (24 Monate Laufzeit bei 9,75 Euro im Monat) und Smart Flex (1 Monat Laufzeit bei 14,62 Euro) ist das Angebot von TV Now Ultimate künftig enthalten. Lediglich in den Tarifen MagentaTV Flex und MagentaTV Basic fehlt das RTL-Angebot. MagentaTV lässt sich pro Vertrag lediglich auf insgesamt fünf Geräten nutzen. Außerdem können nur drei davon gleichzeitig streamen.

(dahe)