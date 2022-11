Telekom: Technikchef Goldenits geht, Mudesir übernimmt

Die Telekom bekommt einen neuen Technikchef für das deutsche Netz. Zum Jahreswechsel übernimmt Abdurazak Mudesir den Posten von Walter Goldenits, der das Unternehmen nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. Mude sir wird die technische Leitung der Telekom Deutschland zusätzlich zu seiner bisherigen Rolle als Group CTO übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit.

Mudesir ist seit 2018 bei der Deutschen Telekom. Derzeit verantwortet der im Vorstandsbereich von Technologie-Vorstand Claudia Memat den Bereich "Group Technology". Der Nachfolger von Walter Goldenits hat in Bremen Computerwissenschaft und Elektrotechnik studiert. 2010 promovierte Mudesir mit einer Arbeit über drahtlose Kommunikationstechnik. Seine beruflichen Stationen vor der Telekom waren bei der Unternehmensberatung Altran und dem Ausrüster Huawei.

Walter Goldenits verlässt die Telekom zum Jahresende. (Bild: Deutsche Telekom)

Neben der Rolle als Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland werde Mudesir Group CTO bleiben. So könnten "nationale und internationale Themen weiter verzahnt werden", heißt es in Bonn. "Wir können uns keinen besseren Nachfolger für die Technik in Deutschland vorstellen als Abdu Mudesir", sagt Deutschlandchef Srini Gopalan. "Abdu kennt die Technik und das Team, bereits heute arbeiten die internationale Technik und die Technik Deutschland Hand in Hand."

Goldenits ist seit 2017 Technikchef der Telekom Deutschland und maßgeblich für den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes sowie den Glasfaserausbau verantwortlich. "Die Telekom hat das beste Netz in Deutschland und Walter Goldenits hat dazu ganz entscheidend beigetragen", lobt Gopalan. "Es ist sehr schade, dass er geht. Wir danken ihm für den tollen Job in den letzten Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute."

(vbr)