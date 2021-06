Telekom will Fußgänger, Radfahrer und Autos vor Kollisionen warnen

Die Deutsche Telekom und Continental arbeiten an einem System, das sämtliche Teilnehmende am Straßenverkehr vor Kollisionen warnen soll. Sie soll auf GPS, Beschleunigungssensoren, Mobilfunk und Cloud Computing basieren.

Ein Auto beispielsweise übermittelt seine Position und Beschleunigungswerte per Mobilfunk in die Cloud, erläutert Continental. Radfahrer senden diese Informationen von einem Smartphone oder vernetztem Fahrradcomputer ebenfalls dortin. Dort werden die Wege für die nächsten fünf Sekunden berechnet; wer zu kollidieren droht, bekommt eine Warnung zugeschickt. Für eine möglichst schnelle Kommunikation soll immer der Cloud-Rechner angesprochen werden, der am dichtesten am Ort der möglichen Kollision liegt – Multi-Access Edge Computing genannt.

Nötige Vernetzung

Das System soll nicht nur für Radelnde geeignet sein, sondern auch für Pedelec- und Scooter-Fahrende sowie Fußgänger und Fußgängerinnen. Schließlich sei in Europa 85 Prozent der Bevölkerung mit einem Smartphone unterwegs und auch Autos seien immer mehr vernetzt. Die ersten Tests im Straßenverkehr seien erfolgreich gewesen.

Unfälle zwischen Fußgängern und Fußgängerinnen oder Radfahrern und motorisierten Fahrzeugen enden laut europäischem Verkehrssicherheitsrat zu über 80 Prozent tödlich für die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Diesen wollen Continental und Telekom mit ihrem System mehr Sichtbarkeit verleihen. Sie wollen es für den internationalen Einsatz im Reallabor Hamburg weiterentwickeln und im Oktober zum ITS World Congress in Hamburg vorstellen.

Aus der Mitteilung geht nicht hervor, ob Fußgänger gewarnt werden, bevor sie mit anderen Fußgängern kollidieren oder ob das technisch ausgeschlossen wird. Anfragen dazu konnte die Telekom bisher fronleichnamsbedingt nicht beantworten.

