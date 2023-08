Termin für Googles Pixel 8-Event steht fest

Die Herbstsaison der großen Tech-Events nimmt Gestalt an. Nach Apple hat nun auch Google seine große Pixel-Präsentation angekündigt. Die nächste Made by Google-Veranstaltung ist für den 4. Oktober in New York angesetzt. Das vermeldet der US-Tech-Blog Engadget.

Laut Engadget gibt kaum Zweifel daran, was das Unternehmen zeigen will. "Sie sind zu einer persönlichen Made by Google-Veranstaltung eingeladen, bei der wir die neuesten Ergänzungen zu unserem Pixel-Geräteportfolio vorstellen werden", heißt es in einer Einladung, die Engadget erhalten hat.

Foto des Pixel 8 Pro aus Versehen veröffentlicht

Google gibt den Termin bekannt, kurz nachdem ein Bild des Pixel 8 Pro auf der Webseite des Google Store veröffentlicht worden ist. Das geschah zufällig am selben Tag, an dem Apple bestätigte, dass sein iPhone-Event am 12. September stattfinden wird. Dabei wird wohl das iPhone 15 Pro Max mit einer möglichen Periskopkamera besonders im Fokus stehen.

Auf dem wohl versehentlich veröffentlichten Bild, das schnell wieder von der Seite genommen wurde, ähnelt Googles Pixel 8 Pro dem Gerät auf zuvor durchgesickerten Fotos eines Prototyps des Modells. Die rückwärtigen Kameras befinden sich in einem Glaspanel innerhalb einer erhöhten Metallleiste, die sich über die gesamte Breite des Telefons erstreckt.

Neuerungen bei Kamera und Display

Frühere Leaks lassen vermuten, dass die Kameraanordnung des Pixel 8 Pro aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera und einer 64-Megapixel-Ultrawide-Kamera von Sony bestehen wird. Auch gibt es Gerüchte, dass das Pixel 8 Pro ein flaches Display anstelle eines gebogenen Displays wie beim Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro haben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass es mit einem 5.000-mAh-Akku und einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 27 W ausgestattet ist.

Ein Datum für die Markteinführung des Pixel 8 Pro hat Google noch nicht bekanntgegeben. Aber die beiden vorherigen Generationen wurden während Veranstaltungen im Oktober 2021 und 2022 vorgestellt. Am 4. Oktober wird Google neben dem Pixel 8 möglicherweise auch eine neue Pixel Watch vorstellen, zusammen mit anderer Hardware.

