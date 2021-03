Tesla-Chef Elon Musk legt sich mit dem ZDF an: "Shame on you"

"Wow, shame on ZDF Info!" hat Elon Musk in sein iPhone getippt und auf Twitter veröffentlicht. Sein Tweet ist eine Antwort auf einen Tweet der Tesla-Bloggerin Eva Fox, in dem es um einen Bericht der ZDF-Sendung Frontal 21 zur neuen Gigafactory geht, die zurzeit in Grünheide in Brandenburg gebaut wird.

Frontal 21 hatte vor kurzem in seiner Reportage "Turbo, Tempo, Tesla – Elon Musk in Brandenburg" schon früher geäußerte Bedenken erneut zur Sprache gebracht, dass es durch den Neubau der Auto- und der Batteriefabrik zu Problemen mit der Wasserver- und Entsorgung geben könne. Tesla will dort ab Juli dieses Jahres seinen Elektro-SUV Model Y bauen, außerdem später auch Batterien herstellen.

Die Bloggerin "Eva Fox" weist im Weblog "Tesmanian" darauf hin, Musk und der betroffene Wasserverband Strausberg-Erkner hätten das Problem der Wasserversorung bereits gelöst, auch habe das Brandenburgische Umweltministerium keine Einwände.

Ausreichend, aber herausfordernd

Fox behauptet weiter, die Reportage enthalte einen gefälschten Musk-Tweet, Zitate seien aus dem Kontext gerissen worden, auch um den Eindruck zu erwecken, Tesla streiche staatliche Subventionen ein, wolle seinen künftigen Beschäftigten aber keine optimalen Arbeitsbedingungen bis hin zum Lohn bieten. Eine Stellungnahme des ZDF dazu liegt heise online noch nicht vor.

Der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel betonte vorige Woche, sein Bundesland habe aktuell ausreichende Grundwasservorkommen zur Trinkwassergewinnung und Versorgung von Gewerbe und Industrie. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) betonte aber auch, "eine geplante Großansiedlung wie Tesla zeigt, dass sich die damit verbundenen Herausforderungen durch eine Kommune oder ihren Zweckverband alleine kaum bewältigen lassen, sondern übergreifende regionale Lösungen gefragt sind".

Auf Youtube, wo das ZDF seine Reportage auch veröffentlicht hat, häuften sich kritische Kommentare. Ein dicker Diskussionsstrang rankt sich beispielsweise um einen Musk-Tweet vom 25. Januar 2020, den Frontal 21 in seinem Bericht zur Hälfte ausgraut. Darin kommentierte der Tesla-Chef den angenommenen Wasserverbrauch der künftigen Fabrik, seine im selben Tweet enthaltene Bemerkung, sein Unternehmen habe keinen natürlichen Wald gerodet, zeigte das ZDF nicht.

(anw)