Tesla: Elon Musk verspricht Cybertruck, Semi und neuen Roadster für 2023

Tesla-Chef Elon Musk hat in Austin im US-Bundesstaat Texas die sechste Produktionsstäte seines Unternehmens eröffnet. Nach Volumen handele es sich um die größte Fabrik der Welt, 194 Millionen Hamster würden dort hineinpassen, sagte Musk auf der Showbühne in der neuen Fabrik. Wie viele Nager in die zweitgrößte Fabrik passen und welche das ist, sagte er nicht. Flächenmäßig sei es so groß wie drei US-amerikanische Verteidiungsministeriumsgebäude, aka Pentagon.

In Austin sollen jährlich 500.000 Elektroautos vom Typ Model Y vom Band rollen. Ab dem kommenden Jahr soll dort auch der Elektro-Pickup Cybertruck gebaut werden, den Tesla bisher in Berichten an die US-Börsenaufsicht als "in construction" ausgewiesen hatte. Bisher sei der Cybertruck nur in Computergrafiken zu sehen gewesen, sagte Musk. Das Auto, das daraufhin in einem Film auf der Leinwand hinter ihm durchs Gelände fuhr, sei aber echt, versicherte er.

Den größten Teil der Produktion in Austin sollen aber die Model Y ausmachen, sagte Musk. Daneben würden dort auch Batteriezellen gefertigt, es soll die größte Produktionsstätte der Welt ihrer Art werden. Die Zellen würden mehr Energie fassen als herkömmliche, leichter sein und auch sicherer, versprach Musk.

Roboter und Roboterauto

Für kommendes Jahr versprach der Tesla-Chef eine "große Welle neuer Produkte". Neben dem Cybertruck soll auch der Elektro-Truck Semi in die Produktion gehen und dazu ein neuer Elektro-Roadster aus dem Haus Tesla. Wie sonst auch bei jeder Gelegenheit visionierte Musk "full self driving", diesmal mit der Option, ein Robotaxi auf den Markt zu bringen.

Bild 1 von 33 Teslas Modellpalette (33 Bilder) Auf der LA Auto Show 2019 stellte Tesla den Cybertruck vor.

(Bild: Tesla)

Noch mehr Einfluss auf die Weltbewegungen werde aber Optimus haben, ein androider Roboter, der zurzeit von Tesla entwickelt wird. Eine erste Version könnte ebenfalls kommendes Jahr fertig sein, sagte Musk.

Den Cybertruck, ein Pickup mit kantiger, futuristisch anmutender Karosserie, hatte Tesla erstmals 2019 vorgestellt. Seit der ersten Präsentation hat sich augenscheinlich an der Silhouette des Autos nichts geändert. Der Produktionsbeginn für den Pickup sowie auch für den E-Truck Semi wurden mehrfach verschoben. Ein Roadster war 2008 das erste Fahrzeug, das Tesla in die Serienproduktion gab. Zu ihrem Jungfernstart enthielt die Rakete Falcon Heavy aus Musks Weltraumfahrtunternehmen SpaceX 2018 einen Tesla Roadster als Testmasse, der dann ins All entlassen wurde.

(anw)