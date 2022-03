Tesla: Geplanter Aktiensplit löst Kursanstieg aus

Der Aktienkurs des US-Elektroautoherstellers Tesla ist spürbar angezogen, nachdem der Konzern am Montag in einer Einreichung an die US-Börsenaufsicht United States Securities and Exchange Commission (SEC) eine geplante Erhöhung der Anzahl von Tesla-Aktien mitgeteilt hatte. Der Aktienkurs legte seit der Ankündigung bis Dienstagmittag um mehr als 8 Prozent zu.

Über den vom Tesla-Vorstand genehmigten Aktiensplit soll auf der kommenden jährlichen Hauptversammlung von Tesla, für die noch kein Termin feststeht, unter den Aktionären abgestimmt werden, heißt es in der Einreichung an die SEC. Eine konkrete Angabe zu dem geplanten Splitverhältnis macht Tesla darin nicht. Die Anzahl der zugelassenen Tesla-Aktien liegt derzeit bei etwa 2 Milliarden, etwas mehr als die Hälfte davon befindet sich im Umlauf.

Zuletzt hatte Tesla im August 2020 einen Aktiensplit vorgenommen, damals ein Fünf-für-Eins-Split. Das hatte dafür gesorgt, dass eine Tesla-Aktie zunächst zu einem niedrigeren Preis von etwa 500 US-Dollar erhältlich war, vorher lag der Preis bei rund 1300 Dollar. Der Split sollte die Aktie so für Einsteiger attraktiv machen. Allerdings stieg der Kurs danach stark um etwa 128 Prozent an, was Tesla bei der Marktkapitalisierung half und zu einem Unternehmenswert von mehr als einer Billion US-Dollar führte.

Tesla-Blase?

Am Dienstagmittag liegt der Preis für ein Tesla-Wertpapier bei etwa 1008 Euro. Der neuerliche Aktiensplit, wenn er denn von den Aktionären genehmigt wird, könnte dann erneut für einen Kursanstieg sorgen. David Trainer, Chef des Investment-Research-Unternehmens New Constructs befürchtet allerdings, dass der Aktiensplit "die Blase in der Tesla-Aktie, die sich seit zwei Jahren zusammengebraut hat, weiter anheizen" kann, wie Reuters berichtet.

Auch andere Großkonzerne setzen auf die Erhöhung der Anzahl ihrer Aktien, um damit den Kurs nach oben zu treiben, wie etwa Amazon, das am 6. Juni 2022 seine Aktie im Verhältnis 1:20 aufteilen will, um weitere Anleger zu gewinnen und damit den Kurs zu treiben. Dies spült dann neues Geld für etwaige weitere Investitionen in die Kassen.

Alt-Investoren bemerken von einem Aktiensplit zunächst nicht viel. Der vormalige Wert einer ihrer betroffenen Aktien wird lediglich auf die neue Anzahl der Wertpapiere aufgeteilt. Die Anleger profitieren dann aber von möglichen Kursgewinnen.

(olb)