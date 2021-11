Tesla Model S und X Plaid: AMD-Ryzen-Vierkerner im Infotainment-System

Tesla setzt in den aktuellen Plaid-Versionen der beiden Elektroautos Model S und Model X auf AMD-Hardware für den Betrieb des Infotainment-Systems. Welche genau, enthüllte unlängst der Youtube-Kanal "Ingineerix", der die Mainboard-Einheit zerlegt und die einzelnen Chips gezeigt hat.

Während die eigenständige Grafikkarte mit Navi-23-GPU und einer FP32-Rechenleistung von rund 10 TFlops zum Neuesten gehört, was man bekommen kann, hat der Prozessor schon ein paar Jahre hinter sich. Er trägt die Modellnummer YE180FC3T4MFG, was für einen Ableger des Ryzen Embedded V1807B aus AMDs erster Zen-Generation spricht. Der Package-Aufbau mit dem charakteristischen Metallrahmen und der unter der Wärmeleitpaste angedeutete längliche Siliziumchip untermauern die Annahme.

Der YE180FC3T4MFG nutzt demnach vier Zen-1-Kerne mit acht Threads und eine integrierte Vega-Grafikeinheit mit bis zu 11 Compute Units beziehungsweise 704 Shader-Rechenwerken. Laut AMDs Ankündigung vom Juni 2021 kommt die GPU des Kombiprozessors bei geringer 3D-Last zum Einsatz, bei Spielen etwa übernimmt die große Navi-23-Grafikkarte.

Tesla's New Plaid Car Computer!

8 GByte GDDR6-RAM

Die Navi-23-GPU setzt AMD bei Desktop-PCs als Radeon RX 6600 XT und Radeon RX 6600 mit 32 beziehungsweise 28 Compute Units ein, also bei maximal 2048 Shader-Kernen. Auf der Grafikkarte sind derweil vier Speicherbausteine mit der Aufschrift K4ZAF325BM zu erkennen, was insgesamt 8 GByte GDDR6-RAM entspricht. Nicht erkennbar ist, ob es sich um HC14- oder HC16-Bausteine handelt. Je nachdem erreicht der Speicher eine Übertragungsrate von 224 oder 256 GByte/s an 128 Datenleitungen. Im Falle des Arbeitsspeichers ist die Aufschrift der vier Chips nicht erkennbar.

Unterm Strich ist Teslas Infotainmentsystem das schnellste seiner Art und beinahe mit Sonys Spielekonsole Playstation 5 vergleichbar. Nicht umsonst wirbt Tesla mit Gaming für die Beifahrerinnen und Beifahrer – Werbebilder zeigen prominent das Action-Rollenspiel "The Witcher 3".

