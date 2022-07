Tesla: Rückruf für zwei Modelle – und Probleme in deutscher Giga-Factory

Beim Elektroautobauer Tesla läuft es alles andere als rund. Laut KBA gibt es beim Tesla Model Y und Model 3 des Baujahrs 2022 einen Softwarefehler, der zum Ausfall des E-Call-Systems führen kann. Das automatische Notruf-System wird bei schweren Unfällen aktiv und wählt die jeweiligen Notrufnummern des entsprechenden Landes automatisch.

Von dem Problem betroffen sind demnach fast 60.000 Fahrzeuge aus den Produktionsstätten in Berlin, Fremont (Kalifornien) und der Nähe von Shanghai, in denen das Model Y produziert wird. Als Abhilfemaßnahme gibt das KBA eine Softwareaktualisierung an.

Produktions- und Auslieferungsprobleme in Grünheide

In Grünheide in Berlin-Brandenburg kämpft Tesla einem Bericht der FAZ zufolge massiv mit Problemen bei der Produktion und Auslieferung des Model Y. In Internetforen beschweren sich demnach Kunden über die Verzögerung bei der Auslieferung ihrer bestellten Autos. Als Gründe wurden neben fehlenden Batterien aus China und Problemen mit der Antriebseinheit – zu denen Tesla sich nicht äußert – auch der Mangel an Fachkräften angegeben.

Musk habe die Fabriken in Deutschland und Texas als "gigantische Geldverbrennungsöfen" bezeichnet. Mitte Juni gab Tesla auf Twitter bekannt, dass in Grünheide erstmals 1.000 Autos pro Woche produziert worden seien. Das Ziel von 500.000 Fahrzeugen im Jahr liegt also noch in weiter Ferne. Im Juli soll die Produktion zur Gestaltung effizienterer Abläufe für zwei Wochen angehalten werden, berichtet die FAZ und bezieht sich dabei auf die Website Teslamag. Die Produktion des Model Y soll anschließend nur noch 30 Sekunden an jeder Station in der Fabrik betragen – im Mai waren es noch drei Minuten.

Facharbeitermangel

Das angepeilte Ziel von etwa 12.000 Beschäftigten habe Tesla bisher nicht ansatzweise erreicht – mit geschätzten 4.500 bis 5.000 Mitarbeitern nicht mal die Hälfte. Der IG Metall zufolge wirbt der Autobauer um Mitarbeiter bereits mit höheren Gehältern. Das wiederum führe zu Unmut bei den bereits Beschäftigten, die davon scheinbar nicht profitieren. Nach Tarif der IG Metall zahle Tesla auch nicht und auf einen Brief von Gewerkschaftschef Jörg Hofmann habe Elon Musk nicht geantwortet.

Ungelernte bekämen bei Tesla in Grünheide ein Bruttogehalt von 2.700 Euro und verdienten damit weit über dem Mindestlohn. Die Arbeitsagentur in Frankfurt/Oder betreibe ein Büro direkt in der Fabrik und hat nach eigenen Angaben bereits 1.000 Mitarbeiter vermitteln können – 650 davon seien zuvor arbeitslos gewesen –, die Hälfte davon wiederum lange Zeit ohne Arbeit.

Erweiterung des Betriebsgeländes

Für einen Güterbahnhof, die Logistik und eine Kita würde Tesla sein 300 Hektar großes Betriebsgelände gerne um mehr als 100 Hektar erweitern. Problematisch sei dabei, dass es für die gewünschte Fläche noch keinen Bebauungsplan gibt, während die Gebäude bis jetzt auf vorgesehenem Gewerbegebiet gebaut wurden. Für die Erweiterung müsste wieder Wald gerodet werden.

In einem Hauptausschuss der Gemeinde soll eine knappe Mehrheit Anfang Juni für eine Einleitung eines Verfahrens zur Erweiterung und einen neuen Bebauungsplan gestimmt haben – unter den Gemeindevertretern zeichnete sich eine solche Mehrheit nicht ab, berichtet die FAZ weiter. Auf den 300 Hektar sei noch ausreichend Platz für Gebäude und die zusätzliche Fläche würde weiter als bisher in das Wasserschutzgebiet ragen.

Das Wasserproblem

Die Rodung des Waldes und die Wasserversorgung sind seit Beginn ein Reizthema. Der lokale Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) erklärte, dass der Vertrag nur die erste Ausbaustufe der Gigafactory abdecke und für größere Liefermengen kein Spielraum mehr sei – auch nicht für neue Industrieansiedlungen in der Region. Die Landesregierung teile diese Auffassung nicht.

Während Brandenburgs Wirtschaftsminister "keinen Zwiespalt zwischen Wirtschaftsansiedlungen und der Umwelt" sehe, wurde der FAZ zufolge die erlaubte Wassermenge privater Verbraucher, "die einen neuen Wasseranschluss im Verbandsgebiet beantragen, im April schon auf 105 Liter pro Person und Tag rationiert". Der übliche Trinkwasser-Verbrauch in Deutschland lag 2016 bei etwa 123 Liter.

(bme)