Tesla in Grünheide: Finale Genehmigung für Gigafactory in der Schlussphase

Tesla kann in nächster Zeit mit einer finalen Genehmigung für seine Gigafactory in Grünheide bei Berlin rechnen. Die Genehmigung sei in einer "finalen Schlussphase", sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums Brandenburg gegenüber heise online. Die Genehmigung werde voraussichtlich beide Produktionsteile betreffen, also für die Autoherstellung als auch die Batteriefertigung erteilt werden, da der Antrag dazu diese Teile umfasse.

Einen Bericht des Handelsblatts, laut dem das Genehmigungsverfahren abgeschlossen sei, bestätigte die Sprecherin nicht. Ein genauer Zeitpunkt stehe dafür nicht fest. Auch bestätigte sie nicht, dass Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag zu Einzelheiten des Genehmigungsbescheids Stellung nehmen wolle. Ein möglicher Termin dazu werde noch bekannt gegeben.

Vorabgenehmigungen

Die finale Genehmigung für das Werk in Grünheide solle noch diese Woche erteilt werden, hatte der Tagesspiegel am letzten Februartag geschrieben. Der Betrieb könne dann dort in zwei Wochen aufgenommen werden, in der Zeit müsse Tesla belegen, dass es die behördlichen Auflagen erfülle. Bisher hatte Tesla für das Werk nur behördliche Vorabzulassungen vorliegen und darf dort testweise eine geringe Anzahl Autos herstellen.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die ersten Fahrzeuge die Gigafactory im Juni 2021 verlassen sollten. Das Genehmigungsverfahren, Klagen gegen das Vorhaben von Umweltverbänden und Probleme am Bau verzögerten den Produktionsbeginn. Zudem hatte Tesla den ursprünglichen Antrag für die Genehmigung der Autofabrik um eine Fabrik für Batteriezellen ergänzt, dadurch mussten die Pläne neu ausgelegt werden. In der ersten Ausbaustufe will Tesla in Grünheide jährlich 500.000 Fahrzeuge produzieren.

Nach Angaben der IG Metall hat Tesla in Grünheide derzeit bereits 2600 Angestellte. Vor Kurzem hieß es noch aus der brandenburgischen Regierung, der offizielle Produktionsstart im ersten europäischen Tesla-Werk werde sich noch weiter verzögern. Ein konkreter Zeithorizont wurde dabei nicht genannt.

(anw)