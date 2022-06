Tesla konkretisiert geplanten Aktiensplit – Larry Ellison verlässt Aufsichtsrat

Der Elektroauto-Hersteller Tesla plant einen Aktiensplit im Verhältnis drei zu eins. Das US-Unternehmen will damit den Handelspreis seiner Aktien senken und so den Einstieg etwa von Kleinanlegern in den Handel mit dem Tesla-Wertpapier erleichtern. Der Handelspreis einer Tesla-Aktie betrug zu Börsenschluss in den USA am Freitag knapp 700 US-Dollar und stellt damit eine hohe Hürde für interessierte Kleinanleger dar. Den geplanten Schritt kündigte Tesla in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) vom Freitag an.

Kleinanlegern den Einstieg in Handel erleichtern

Mit dem geplanten 3-zu-1-Split würde ein Aktienbesitzer pro Aktie zwei weitere Aktien erhalten, wobei der Wert jeder Aktie zugleich nur noch ein Drittel betragen würde. An der nominellen Kapitalisierung des Unternehmens würde sich durch die vergrößerte Aktienanzahl also nichts ändern und der Handelspreis an der Börse sollte weitgehend nachziehen. Für den geplanten Split will Tesla die Gesamtzahl der Aktien um 4 Milliarden erhöhen, heißt es in der Mitteilung an die SEC. Derzeit besitzt das Unternehmen die Erlaubnis, bis zu zwei Milliarden Aktien auszugeben, von denen gut die Hälfte ausgegeben sind. Der Aktiensplit muss von der Jahresversammlung der Aktionäre genehmigt werden, das Treffen ist für den 4. August geplant.

Tesla möchte mit dem Schritt den Marktpreis seiner Stammaktie "neu bestimmen", heißt es in der SEC-Mitteilung dazu. Dadurch könnten die Tesla-Mitarbeiter ihr Eigenkapital flexibler verwalten und die Aktionäre würde davon profitieren. Da viele Kleinanleger Interesse an Tesla-Aktien bekundet hätten, könne man ihnen mit dem Split leichteren Zugang zu einer Stammaktie verschaffen.

Larry Ellison verlässt Aufsichtsrat

Bereits im März hatte Tesla einen Aktiensplit angekündigt, die Details aber noch offengelassen. Allein dadurch stieg der Börsenkurs der Tesla-Aktie kurz darauf zeitweise auf über 1000 US-Dollar an. Zuletzt hatte das Unternehmen im August 2020 einen Split im Verhältnis fünf zu eins vorgenommen.

Außerdem teilt Tesla in der Nachricht an die SEC mit, dass Oracle-Gründer Larry Ellison aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens ausscheiden wird. Sein frei werdender Platz soll nicht wieder besetzt werden, womit die Zahl der Aufsichtsräte auf sieben sinken würde. Ellison war dem Tesla-Aufsichtsrat 2018 beigetreten.

