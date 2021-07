Tesla liefert Model Y ab August in Deutschland aus

Tesla beginnt in Europa nun bereits im August mit der Auslieferung seines Crossover-Modells Tesla Model Y. Die ersten Fahrzeuge sollen im August in Deutschland ausgeliefert werden, kündigte Tesla heute an.

Der Beginn der Auslieferungen des Model Y in Europa war zunächst für das dritte Quartal angekündigt. Die ersten Chargen muss Tesla entgegen seinen Plänen aus seinem Werk in Shanghai liefern lassen, ursprünglich sollten sie bereits ab im Juli im brandenburgischen Grünheide bei Berlin vom Band laufen. Dort verzögert sich jedoch immer wieder die Fertigstellung des ersten europäischen Tesla-Werks.

Siebensitzer auf Basis des Model 3

Tesla bezeichnet das Model Y als Midsize-SUV, das Crossover-Modell auf Basis des Tesla Model 3 bietet gegen Aufpreis bis zu sieben Plätze. Heckantrieb ist Standard, die Long Range-Variante mit einer Reichweite im WLTP zwischen 480 bis 505 km ist optional mit Allradantrieb erhältlich, und das Model Y Performance (3,7 Sekunden bis 100 km/h) hat immer "Dual Drive". Beim Nachladen an einem "Supercharger"-Schnelladepunkt von Tesla sollen sich in 15 Minuten 270 km Reichweite ergänzen lassen können. Der Konfigurator gibt eine Preisspanne von 57.970 bis 64.970 Euro vor Abzug der Subvention an. In den USA hat Tesla die Preise bereits gesenkt.

Im zweiten Quartal lieferte die Firma über 199.000 Stück Model 3 (Test) und Model Y aus, von den größeren und teureren Model S und Model X (Test) waren es hingegen nicht einmal 2000.

(fpi)