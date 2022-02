Tesla nach tödlichem Unfall mit Model 3 in Florida verklagt

Mängel an der Aufhängung sollen das E-Auto außer Kontrolle gebracht haben. Es krachte in Bäume und ging in Flammen auf. Der Nachlass des rasanten Fahrers klagt.

Das ausgebrannte Wrack des Tesla Model 3 in Florida (Bild: NTSB)