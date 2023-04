Tesla öffne dich: Eröffnungs-Keynote der building IoT zu Projekt Tempa

Am 26. und 27. April 2023 findet die "building IoT" statt. Für die achte Auflage der Konferenz haben die Veranstalter heise Developer, iX und der dpunkt.verlag München als Veranstaltungsort ausgewählt. Nun steht auch die Eröffnungs-Keynote, in der es um Projekt Tempa geht. Es zeigt, wie sich das Sicherheitssystem von Tesla umgehen lässt, um den Zugriff mit einem Nachschlüssel zu ermöglichen.

Die building IoT 2023 richtet sich an diejenigen, die Anwendungen und Produkte für das Internet der Dinge erstellen. In diesem Jahr steht das Thema IIoT noch stärker im Fokus als in den vergangenen Jahren.

Projekt Tempa: Tesla-Zugriff mit Nachschlüssel

Für die Eröffnungs-Keynote konnten die Veranstalter Martin Herfurt gewinnen. Der Sicherheitsforscher sorgte 2022 mit seinem Projekt Tempa für Aufsehen. Er zeigte, wie er mit einem Nachschlüssel Zugang zu Teslas verschaffte, deren Besitzer sie über die NFC-Karte aufsperrten. Dazu hat er das proprietäre VCSEC-Protokoll mit Reverse Engineering durch Analyse der offiziellen Tesla-Android-App ausgewertet.

Anhand der Schwachstellen bei Tesla will Martin Herfurt zeigen, was bei Produktentwicklungen schiefgehen kann und welche Fehler man in eigenen IoT-Projekten vermeiden sollte.

Das weitere Programm der Konferenz bietet an zwei Tagen gut dreißig Vorträge in drei Tracks unter anderem zu folgenden Themen:

Datenanalyse für das IIoT

Sicheres Edge-Computing mit Kubernetes

Eclipse Sparkplug

IoT Cybersecurity: EU-Normen-Update

Zeitreihendatenbanken für das IoT

Sichere Authentifizierung von IIoT-Komponenten

Rust auf dem Mikrocontroller

