Tesla lieferte im zweiten Quartal über 200.000 Autos aus

Tesla hat im zweiten Quartal dieses Jahres 206.421 Autos produziert und davon 201.250 ausgeliefert. Das sind so viele wie in keinem Quartal zuvor. "Unsere Teams haben hervorragende Arbeit geleistet angesichts globaler Herausforderungen in der Lieferkette und Logistik", teilte der Elektroautohersteller mit.

1890 der ausgelieferten Fahrzeuge waren laut Mitteilung ein Model S oder X, 199.360 ein Model 3 oder Y. Vor drei Monaten hatte Tesla für das erste Quartal 2021 insgesamt 184.400 ausgelieferte Autos gemeldet, davon 2020 ein S oder X, 182.720 ein Model 3 oder Y.

Manche Analysten waren davon ausgegangen, dass Tesla wegen knapper Teile keinen weiteren Unternehmensrekord aufstellen könnte. Für andere ist Tesla knapp unter ihren Erwartungen geblieben, wie US-Medien berichten. Kürzlich begann Tesla mit der Auslieferung des neuen Model S Plaid, einer von ihnen ging nun in Flammen auf.

