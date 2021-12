Tesla will Spielen während der Fahrt unterbinden

Tesla will dafür sorgen, dass auf dem Touchscreen am Armaturenbrett seiner Fahrzeuge künftig nicht mehr während der Fahrt gespielt werden kann. Das habe der Elektroautohersteller der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zugesichert, berichtet die New York Times.

Mit einem Software-Update kamen in diesem Jahr over the air Spiele in die Tesla-Autos, die auch während der Fahrt gespielt werden können. Tesla hat lediglich eine Abfrage vorgeschaltet, ob es sich bei dem Spielenden nicht etwa um den Fahrer handelt. Verfügbar sind unter anderem das Ballerspiel Sky Force Reloaded, das Kartenlegespiel Solitaire und das Strategiespiel The Battle of Polytopia.

Zunächst hatte sich die NHTSA besorgt darüber gezeigt, dass Fahrer durch Spielen abgelenkt und das Unfallrisiko erhöht werden könnten. Diese Woche leitete die Behörde eine Untersuchung ein, um die Spielefunktion "vorläufig zu bewerten". Die Untersuchung betrifft etwa 580.000 Tesla-Autos der Modelljahre 2017 bis 2022.

Verunmöglichendes Update

Tesla wolle nun mit einem künftigen Software-Update die "Passenger Play" genannte Spielefunktion ändern. Danach solle es unmöglich sein, die Spiele zu spielen, wenn sich das Fahrzeug bewegt.

Neben der NHTSA hatten sich auch die Verbrauchschützer vom Center for Auto Safety über die Spiele beschwert. Deren Geschäftsführer Jason Levine meinte, selbst wenn nur Beifahrer die Spiele aktiviere, stehe es außer Frage, dass Fahrer abgelenkt werden.

In der deutschen Straßenverkehrsordnung ist unter Paragraf 23 festgelegt, dass ein Fahrer ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Unterhaltung, Information oder Organisation nur benutzen darf, wenn das Gerät dafür nicht aufgenommen und gehalten wird. Zur Nutzung des Geräts dürfen Fahrende ihren Blick nur kurz vom Straßengeschehen abwenden und eine Freisprecheinrichtung oder eine Vorlesefunktion nutzen. In vielen Autos wird in Deutschland zum Beispiel die Fernsehfunktion abgeschaltet, wenn die Zündung betätigt wird.

(anw)