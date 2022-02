Tesla wird in Deutschland Versicherer

Der Autohersteller Tesla hat sich in das Handelsregister am Amtsgericht Frankfurt/Oder mit einem Unternehmen namens "Tesla Insurance Ltd (Germany Branch)" eintragen lassen. Es handelt sich um eine Zweigniederlassung der unter der Firma Tesla Insurance Ltd in St. Julian's auf Malta bestehenden Hauptniederlassung. Erteilt ein EU-/EWR-Staat einem Versicherer die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb, gilt die Erlaubnis in allen EU-/EWR-Staaten.

Die Eintragung ins deutsche Handelsregister wurde vor etwa zehn Tagen vorgenommen. Zuvor hatte sich Tesla mit dem Unternehmen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) angemeldet.

Laut Bafin (PDF) ist die Tesla Insurence Limited in Deutschland berechtigt, Versicherungen in den Bereichen Unfall, Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge), Transportgüter, Feuer- und Elementarschäden anzubieten. Dazu kommen unter anderem Kraftfahrzeughaftpflicht, Haftpflicht aus Landtransporten, allgemeine Haftpflicht, verschiedene finanzielle Verluste, Rechtsschutz und Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden.

Prämie basierend auf Fahrverhalten

Eine "Tesla Insurance" für Autofahrer gibt es bereits in den USA. In Arizona, Kalifornien, Illinois, Ohio und Texas bietet Tesla für Besitzer eines Model S, Model 3, Model X oder Model Y eine Versicherung an, deren Prämienhöhe auf dem "Echtzeit-Fahrverhalten" basiert und nicht auf Kriterien wie Alter, Geschlecht und Fahrerfahrung. Möglicherweise werden dazu noch Datenschützer ein Wort sagen, eine Anfrage dazu von heise online läuft.

Um dieses beurteilen zu können, sammelt der Autohersteller Daten, die die Telematik der Fahrzeuge jetzt schon bereitstellt. Ein durchschnittlicher Fahrer könnte zwischen 20 und 40 Prozent sparen und die sichersten Fahrer könnten zwischen 30 und 60 Prozent, wie Tesla erläutert.

In Brandenburg, genauer in Grünheide bei Berlin baut Tesla zurzeit eine Fabrik, in der das Unternehmen Elektroautos des Model Y bauen will. Möglicherweise werden diese Autos zusammen mit der "Tesla Insurance" angeboten. Geschäftsanschrift: Tesla Straße 1, 15537 Grünheide.

(anw)