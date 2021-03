Teslas Autopilot vermutlich erneut in Unfall verwickelt – US-Behörde ermittelt

In den USA hat sich vergangene Woche erneut ein Autounfall ereignet, der in Zusammenhang mit Teslas Fahrassistenztechnik Autopilot gebracht wird. Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ermittelt, wie es in Medienberichten heißt.

Konkret geht es um einen Tesla Model Y, der vergangene Woche Mittwochnacht auf einem Highway in der Nähe von Lansing im US-Bundesstaat Michigan gegen ein stehendes Polizeifahrzeug geprallt ist. Die Polizisten waren ausgestiegen, um einen Wildunfall zu untersuchen. Der 22 Jahre alte Fahrer sei nicht schwer verletzt worden, heißt es in Medienberichten. Die NHTSA wolle ein Ermittlungsteam nach Michigan entsenden, berichtet Reuters

Zuvor seien mindestens 14 Teams der Abteilung Special Crash Investigation (SCI) der NHTSA losgeschickt worden, um Unfälle mit Teslas zu untersuchen, bei denen vermutet wird, dass der Autopilot eine Rolle gespielt haben könnte, heißt es weiter. Die )New York Times berichtet, die NHTSA untersuche 23 solcher Unfälle.

Tödliche und andere Unfälle

Zuvor war am 11. März dieses Jahres ein SCI-Team veranlasst, auszurücken, nachdem ein Tesla in Detroit unter einen Traktor-Anhänger geraten war. Ein Passagier wurde schwer verletzt. Die Polizei von Detroit geht aber davon aus, dass der Autopilot für den Unfall nicht ursächlich gewesen ist.

Anderes ergab sich ebenfalls Anfang März dieses Jahres in einem Bericht der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Transportation Safety Board zu einem Unfall mit einem Tesla Model S, der im Januar 2018 gegen ein Feuerwehrfahrzeug geprallt war. Hier habe ein Design-Fehler kombiniert mit einem unaufmerksamen Fahrer zu dem Unfall geführt, hieß es.

2016 hatte sich der erste tödliche Unfall mit einem Tesla ereignet, in dem das assistierte Fahren mit dem Autopiloten eine Rolle gespielt haben soll, weitere folgten. Tesla-Chef Elon Musk besteht darauf, dass der Begriff Autopilot nicht missverständlich ist.

Tesla will seinen Autopiloten schon länger zu einer Software für vollautonomes Fahren entwickeln, ist aber noch recht weit davon entfernt. Das Unternehmen rät Fahrern, während des Fahrassistenzmodus die Hände am Lenkrad zu behalten, er sei auch nur für getrennte Fahrbahnrichtungen gedacht.

