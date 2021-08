Teslas Cybertruck und E-Lkw Semi sollen erst 2022 auf die Straßen rollen

Teslas futuristisch anmutender Cybertruck wird wohl nicht mehr in diesem Jahr vom Band rollen. Auf der Tesla-Website, über die der Pickup bestellbar ist, steht neuerdings der Vermerk: "You will be able to complete your configuration as production nears in 2022." Daraus lässt sich schließen, dass die Produktion frühestens nächstes Jahr beginnen wird, dann sollen die Interessenten sich zwischen drei Ausführungen entscheiden und ihren Kauf detailliert konfigurieren können.

Teslas Cybertruck stieß zu seiner Vorstellung im November 2019 wegen seines kantigen Designs auf sehr unterschiedliche Reaktionen. Seinerzeit war die Rede davon, dass er ab Ende 2021 gebaut werden solle. Dem Bilanzbericht des Unternehmens für das vergangene zweite Quartal ist noch zu entnehmen, dass die Produktion in der dafür vorgesehenen neuen Tesla-Fabrik im texanischen Austin nach der für das Model Y aufgenommen werden soll. Außerdem ist der Cybertruck darin als "in development" ausgewiesen wird, während das Model Y sich in "Construction" befindet. Der Vermerk auf der Bestell-Website konkretisiert die Terminverschiebung nun etwas.

Weiter heißt es im Quartalsbericht (PDF), Tesla sei zuversichtlich, die ersten Autos des neuen Typs Model Y in Austin und in Berlin – damit meint das Unternehmen die neue Fabrik in Grünheide – noch 2021 bauen zu können. Allerdings werde der Anlauf der Produktion neben der Einführung neuer Produkt- und Fertigungstechnik beeinträchtigt durch "anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette". Damit sich Tesla mehr auf diese konzentrieren kann und da Batteriezellen derzeit nur begrenzt erhältlich seien, werde die Produktion des Elektro-Truck Semi auf 2022 verschoben. Dieser sollte ursprünglich schon 2020 gebaut werden.

