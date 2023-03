Teslas humanoider Roboter Optimus läuft und erledigt einfache Aufgaben

Als Teslas humanoider Roboter Optimus auf dem AI Day im September 2022 vorgestellt wurde, stokelte er noch ungelenk durch die Gegend und man hatte Angst, er würde jederzeit umkippen. Auf dem Tesla 2023 Investor Day präsentierte Tesla-Chef Elon Musk die neuesten Fortschritte an dem Roboter.

In einem vorproduzierten Video war zu sehen, wie ein Optimus Roboter läuft, ein anderer ein Werkzeug mit einer fünffingrigen Hand greift und damit einfache Arbeiten ausführt. Die nötigen Aktuatoren für die Gliedmaßen und die Hände seien eine komplette Eigenentwicklung, sagt Musk. "Er läuft natürlich keinen Parcours", sagte er in Anspielung auf die Roboter-Videos des Konkurrenten Boston Dynamics. "Aber er läuft herum, und wir haben mehrere Exemplare von Optimus."

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Tesla-Chef Elon Musk erklärt die Fortschritte beim humanoiden Roboter Optimus.

Musk räumte ein, dass es nicht sehr hilfreich sei, jede Aktion eines Roboters einzeln zu programmieren. "Er muss in der Lage sein, selbstständig herumzulaufen und Aufgaben zu lösen. Man sollte ihm einfache Anweisungen geben können, indem man ihm visuell zeigt, was er zu tun hat. Oder ihm einfach sagt, was er tun soll."

Mehr Roboter als Menschen

Musk ist überzeugt, dass Optimus vor allem in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen wird, allerdings auch für Anwendungen zu Hause. Dabei könne sich der Tesla-Chef vorstellen, dass die Anzahl der Roboter mit denen der Menschen mindestens gleich zieht oder sie sogar übersteigt: "Ich denke, wir könnten ein Verhältnis von humanoiden Robotern zu Menschen von 1:1 überschreiten."

Musk bleibt bei seiner bisherigen Ankündigung, dass Optimus bei seiner Markteinführung weniger als 20.000 US-Dollar, knapp 19.000 Euro, kosten wird. Dann sei er in der Lage, autonom zu arbeiten und benötige nur wenige Eingaben von den Nutzern. Auch betonte Musk erneut, dass die Roboterentwicklung bei Tesla noch unterschätzt sei, langfristig jedoch wesentlich mehr wert sein werde als der Automobilsektor.

Wann der Roboter Optimus auf den Markt kommt, ist weiterhin unklar.

Lesen Sie auch Tesla stellt humanoiden Roboter "Optimus" vor

(olb)