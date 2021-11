TestFlight jetzt auch für den Mac

Künftig soll das Testen neuer Apps oder zumindest frischer Programmversionen unter macOS erleichtert werden. Apple hat dazu seine unter iOS und iPadOS beliebte Beta-Umgebung TestFlight, die der Konzern seit 2014 anbietet, nun endlich auch auf den Mac geholt. Dies war im Sommer angekündigt worden; seit August lief zudem ein Betatest mit einigen Entwicklern.

Beta der Beta-Umgebung beendet

Apple erlaubt unter macOS wie unter den mobilen Betriebssystemen das Einladen von bis zu 10.000 externen Testern, denen man passende Builds zuordnen kann. Diese erhalten ganz einfach Zugriff über die Angabe ihrer E-Mail-Adressen und einen öffentlichen Link. Außerdem kann man bis zu 100 Mitglieder des eigenen Teams in Rollen wie "Kontoinhaber", "Admin", "App-Manager", "Entwickler" oder "Marketing" mitprüfen lassen. Während die Entwicklung läuft, darf jeder interne Tester die Beta-Builds auf bis zu 30 Geräten einsetzen.

TestFlight kann von Entwicklern, die Teil von Apples Developer-Programm sind, kostenlos verwendet werden. Die neuen Betas werden direkt auf die Geräte verteilt ("OTA", "Over the Air") – unter iOS und iPadOS war das anfangs eine kleine Revolution. Jeweils integriert sind Feedback-Mechanismen, mit denen Tester Probleme und Feature-Wünsche beschreiben können – inklusive Screenshots. Zudem werden Abstürze überwacht; Tester können den jeweiligen Kontext hinzufügen, in dem sie auftraten.

Wie man startet

Pro Entwickler dürfen bis zu 100 Apps gleichzeitig ausprobiert werden. Neben macOS, iOS und iOS werden auch watchOS-Code und iMessage-Miniprogramme unterstützt. Die Builds laufen automatisch 90 Tage lang nach einem Upload; es sind jedoch mehrere Builds gleichzeitig testbar. UDIDs muss man nicht angeben, auch Provisioning-Profile muss der Entwickler nicht managen. Neben vollständigen Apps sind auf Mobilplattformen auch App-Clips testbar.

Weitere Infos hat Apple hier zusammengetragen, nützlich ist auch das TestFlight-Forum. Um mit TestFlight zu beginnen, muss man zunächst die TestFlight-App selbst herunterladen. Nachteil an der Beta-Umgebung für macOS: Sie ist dort erst ab Monterey alias macOS 12 lauffähig, frühere macOS-Versionen werden nicht unterstützt. Zum Vergleich: Auf iPhone und iPad geht es schon ab iOS 13 beziehungsweise iPadOS 13 los.

(bsc)