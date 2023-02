Testing-Framework: Cypress 12.6 bringt UI-Neuerungen

Das Open-Source-Testing-Framework Cypress hat Version 12.6 erreicht. Darin weist es Neuerungen am User Interface (UI) auf und behebt bestehende Bugs. Cypress eignet sich für Ende-zu-Ende-, Komponenten-, Integrations- und Unit-Tests. Es besteht aus einer lokal installierten Open-Source-Anwendung und der Cypress Cloud zum Aufnehmen von Tests, die in einer kostenfreien Variante verfügbar ist.

Mit einer Überarbeitung der Debug-Seite hat das Cypress-Team verschiedene GitHub-Issues gelöst. Beispielsweise verkleinerten sich bisher die Icons in der DebugSpec -Komponente und in den DebugFailedTest -Komponenten, wenn die Inhalte der Items in der Zeile einen Overflow verursachten. Als eine der weiteren Neuerungen haben Tooltips nun einen Offset von 4 Pixeln in Bezug auf ihre jeweiligen Buttons. Längerer Text im Header von DebugTestLoadingContainer weist nun bei geringeren Breakpoints statt eines Overflow einen Zeilenumbruch auf.

Daneben zeigt das Badge der Debug-Seite in der linken Sidebar nicht mehr eine fehlgeschlagene Testanzahl von "9+" bei einer höheren Anzahl als neun, sondern zeigt bis zum Zählerstand 99 die genaue Anzahl und bei mehr als 99 fehlgeschlagenen Tests "99+".

Neuerungen und Bugfixes für Cypress Cloud

Cypress 12.6 führt für Business- und Enterprise-User der Cypress Cloud ein neues CLI-Flag --auto-cancel-after-failures ein. Es überschreibt beim Aufnehmen in die Cloud den Wert Auto Cancellation auf dem Projekt-Level. Damit lässt sich die Auto Cancellation pro Durchgang anpassen.

Zu den Cloud-bezogenen Bugfixes zählt das Beheben des Problems, dass Cypress keine Spezifikationen geladen hat, wenn das Projekt- specPattern eine Ressource enthielt, die aufgrund von Dateisystemberechtigungen nicht erreichbar war.

Alle Informationen zum neuen Release finden sich auf der Cypress-Website. Wer wissen möchte, wie es mit der Entwicklung von Cypress weitergeht, kann die Roadmap aufsuchen, die die Cypress-App-Prioritäten abbildet.

(mai)