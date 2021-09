Testmanagement: TestRail 7.2 bringt interaktive Charts

Gurock Software hat TestRail 7.2 veröffentlicht. Die neue Version der Testmanagementsuite bringt eine neue Charting-Library mit, die interaktiv ausgelegt ist und den direkten Sprung aus der Übersicht in die jeweiligen Details zu den Tests ermöglicht. Außerdem gibt es Ergänzungen beim Drucken von Berichten.

Frischer Wind für die Charts

Nachdem das vorherige Punkt-Release auf die Arbeit mit Anhängen zielte, steht in der aktuellen Version die Übersicht bei Berichten und Charts im Fokus. Bei Letzteren ändert sich auf den ersten Blick wenig, da sich die Darstellung an der alten orientiert. Allerdings bringt die von FusionCharts entwickelte Library einige Neuerungen unter der Haube mit, die zusätzliche Ergänzungen ermöglicht. Die neuen Charts kommen wohl in nahezu allen Bereichen vom Dashboard bis zu den einzelnen Ansichten zum Einsatz.

Die Library bietet mehr Interaktivität: Unter anderem zeigt die Software bei einem Klick auf einen Datenpunkt in der Dashboard-Übersicht zu den Projekten die Aktivitäten in dem zugehörigen Projekt an. Analog dazu lassen sich aus der Pie-Chart für die Meilensteine eine Auflistung der erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Tests anzeigen.

Ein Klick auf das passende Segment der Projektübersicht zeigt eine Übersicht der fehlgeschlagenen Tests an. (Bild: Gurock Software)

Die einzelnen Elemente in der Liste lassen sich auf die Detailansicht erweitern.

Ausgewählte Berichterstattung

Darüber hinaus erweitert Version 7.2 die Funktion zum Ausdrucken von Berichten, die für die Ansichten Milestone, Plan, Run und Cases verfügbar ist. Sie bietet nun neue Möglichkeiten zum Sortieren und Filtern der Berichte, statt wie bisher alle für die jeweilige Ansicht relevanten Tests und Ergebnisse aufzuführen.

Für das Administrieren von Reports bringt das Release ebenfalls zusätzliche Funktionen. Unter anderem lassen sich mehrere Berichte auf einmal löschen, und Scheduled Reports dürfen neuerdings unter run until ein Enddatum erhalten. Die Bulk-Delete-Funktion steht darüber hinaus für Daten in den Ansichten Milestone, Plans und Runs zur Verfügung, um das Löschen veralteter Daten zu vereinfachen.

Weitere Neuerungen in TestRail 7.2 lassen sich dem Gurock-Blog entnehmen.

(rme)