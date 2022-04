Testmanagement: TestRail Server 7.4 ist beinahe gleichauf mit TestRail Cloud

Bereits im Februar hat Gurock Software TestRail Cloud in Version 7.4 veröffentlicht. Nun steht auch die Server-Edition der Testmanagementsuite in der gleichen Versionsnummer bereit. Mit Version 7.4 soll TestRail Server nach langer Zeit nahezu Parität mit TestRail Cloud erreicht haben und wartet mit einigen neuen Features auf. Sie betreffen unter anderem das Anhängen von Mediendateien an Testfälle und -ergebnisse.

Neue User Experience für Dateianhänge

In TestRail Server lassen sich Screenshots, Gifs, Dokumente und weitere Artefakte an Testfälle anhängen und beispielsweise neben Anweisungen oder Ergebnissen anzeigen. In Version 7.4 steht ein neuer Dialog bereit, der das Anhängen intuitiver und flexibler gestalten soll. Er basiert auf der Idee einer Medienbibliothek, aus der sich Anhänge wiederverwenden lassen. Nutzerinnen und Nutzer von TestRail Server können Dateien sowohl mittels Durchsuchen ihres lokalen Dateiverzeichnisses als auch per Drag and Drop in die neue Media Library hochladen.

TestRail Server 7.4 enthält ein neue Media Library. (Bild: Gurock Software)

In der Medienbibliothek lassen sich Anhänge nach Datum, Name oder Größe sortieren oder per spezifischem Namen auffinden. Das Ändern des Namens eines Dateianhangs ist in der Bibliothek ebenfalls möglich. Auch lassen sich in der Attachment Details-Ansicht Details zu den einzelnen Dateien anzeigen, aber auch das Löschen des Anhangs zählt zu den dortigen Optionen.

Zudem steht für Administratoren im Admin-Bereich eine neue Verwaltungskonsole für Dateianhänge bereit. In dieser können sie alle Aktionen aus dem erneuerten Attachments-Dialog ausführen sowie alle Anhänge über ein Projekt hinweg sehen.

Interaktive Diagramme

Neben der neuen Medienbibliothek enthält TestRail Server 7.4 auch eine neue Diagrammbibliothek, die von Gurock Softwares Schwesterfirma FusionCharts entwickelt wurde. Die neuen interaktiven Diagramme sollen sich in nahezu jeder Ansicht finden, sowohl in dem Dashboard und dem Projekt als auch in den Plan-, Run- und Todo-Ansichten. Zwar stellen Nutzer laut dem Hersteller möglicherweise keine großen optischen Änderungen an den Diagrammen fest, jedoch soll die Neuerung unter der Haube den Weg für weitere Optimierungen bereiten.

Graphen setzen in TestRail Server 7.4 auf einer neuen Diagrammbibliothek auf. (Bild: Gurock Software)

Testmanagement mit TestRail

TestRail dient dem Verwalten von Testfällen, -plänen und -ausführungen. Die kostenpflichtige Software bietet Echtzeiteinsichten, lässt sich mit Issue Trackern und Testautomatisierung integrieren und ist laut Angaben des Herstellers unter anderem bei Apple, Microsoft, Amazon und Intel im Einsatz.

Die Testmanagementsuite ist in zwei Editionen verfügbar: TestRail Server, auf einem eigenen Server gehostet, sowie TestRail Cloud, auf den Servern von Gurock Software gehostet. Der Funktionsumfang von TestRail Server soll in der neuesten Version nahezu an die Cloud-Version heranreichen, die im Februar ein Update auf Version 7.4 erhalten hat.

Details zu den genannten sowie vielen weiteren Neuerungen in TestRail Server 7.4 finden sich in einem Blogeintrag.

(mai)