Teuerstes Spiel versteigert: Zelda stößt Mario vom Thron

Bei einer Versteigerung von Heritage Auctions erzielte eine versiegelte Version des Spiels "The Legend of Zelda" für das Nintendo Entertainment System (NES) einen Erlös von 870.000 Dollar (ca. 730.000 Euro) und ist damit das aktuell teuerste Videospiel. Heritage bezeichnete das Spiel in der Beschreibung als "wahren Gral unter den Spielen". Von allen angebotenen Spielen sei die frühe Produktionskopie des ersten Spiels der Zelda-Reihe "zweifellos die Apotheose von Seltenheit".

Bei dem verkauften "The Legend of Zelda" handelt es sich um eine sogenannte "NES R"-Variante, die Ende 1987 nur wenige Monate produziert wurde, bevor sie Anfang 1988 endgültig durch eine "REV-A"-Variante in der Produktion ersetzt wurde. Der "NES R"-Variante sei lediglich eine "NES TM"-Variante – "die wahre Erstproduktion" – vorausgegangen. Allerdings nehme man an, das von der "NES TM"-Variante lediglich eine versiegelte Version existiere und ein Angebot zum Kauf dieser Version unwahrscheinlich sei, heißt es in der Beschreibung von Heritage weiter.

"Extrem" selten

"The Legend of Zelda" stößt das originalverpackte "Super Mario Bros." von 1985 mit einem Erlös von 660.000 Dollar (ca. 530.000 Euro) vom Thron des teuersten Videospiels, den der italienische Anlagenmechaniker für Sanitärtechnik erst im April bestiegen hat. Die Bewertung des ersten "Zelda"-Spiels liegt mit "Wata 9.0 A" allerdings unter der des Mario-Spiels, das von der professionellen Bewertung für Retro-Videospiele durch Wata Games ein "Wata 9.6 A+" erhielt.

Trotz der "schlechteren" Bewertung und dem geringeren Alter gegenüber "Super Mario Bros." erzielte "The Legend of Zelda" den höheren Preis von 870.000 Dollar laut Mashable vermutlich auf Grundlage der "extremen" Seltenheit. Wie Heritage weiter in der Beschreibung erklärt, habe es noch "nie eine einzige öffentliche Gelegenheit gegeben", diese Version des Spiels zu erwerben.

Neues "Zelda"-Spiel und Nintendo Switch OLED

Im Juni hat Nintendo auf der E3 neue Abenteuer mit Link angekündigt. Der neue Teil der "Zelda"-Serie und Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of The Wild" hat bislang allerdings keinen konkreten Namen – einen ersten Trailer gibt es aber schon. Vor kurzem kündigte Nintendo auch eine neue Spielekonsole an – die "Nintendo Switch (OLED-Modell)" mit verbessertem Bildschirm und Standfuß und einem integrierten LAN-Anschluss im Dock.

(Quelle: Nintendo)

(bme)