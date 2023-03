Text unformatiert einfügen: Microsoft Powertoys 0.68 rüstet Windows nach

Text kopieren, einfügen – der ist erst viel zu groß oder bunt, und nur mit weiteren Mausklicks lässt sich das Gebilde bändigen und sieht "normal" aus. Eigentlich alle haben schon mal über diese Angewohnheit von Windows geflucht. Microsoft Powertoys treten in Version 0.68 an, diesem Verhalten Einhalt zu gebieten.

Hinter Microsoft Powertoys verstecken sich viele kleine, nützliche Helferlein und nachgerüstete Funktionen, die den Alltag mit Windows erleichtern sollen. Seit einigen Jahren sind die Powertoys ein Open-Source-Projekt auf Github. Sie erhalten regelmäßig Updates und rüsten weitere mehr oder weniger nützliche Funktionen nach.

Microsoft Powertoys: Aktualisierung bringt neue Funktionen mit

Die jetzt veröffentlichte Version 0.68 bringt neue Funktionen mit. Die wichtigste, die heraussticht, ist "Als Nur-Text einfügen". Dabei ersetzt das Tool Text in der Zwischenablage durch das unformatierte Pendant.

Die Funktion "Als Nur-Text einfügen" hat eine eigene Einstellungsseite in den Powertoys erhalten. (Bild: Screenshot)

Zuvor hatten einige wenige Windows-Anwendungen die Tastenkombination Strg + Shift + V nachgerüstet, die ebenfalls Einfügen von Text ohne Formatierung erlaubt. Die Powertoys setzen die Funktion hingegen systemweit um – mit Windows-Taste + Strg + V landet jetzt überall unformatierter Text aus der Zwischenablage.

Eine weitere neue Funktion nennt sich "Mouse Jump". Sie soll helfen, den Mauszeiger bei gleichzeitigem Drücken einer anpassbaren Tastenkombination (Standard: Windows+Shift+D) sehr schnell über weite Strecken zu bewegen – sowohl bei Einzelbildschirmen als auch bei Multi-Monitor-Installationen. Die Powertoys haben zudem neue Gruppenrichtlinien erhalten, die das automatische Herunterladen von Aktualisierungen und den Update-Toaster (also die hochscrollende Benachrichtigung im Tray-Icon-Bereich) steuern. Außerdem lassen sich in Powertoys Run jetzt MSC-Konsolen sowie CPL-Elemente der Systemsteuerung aufrufen.

Sehr komfortabel gelingt die Installation der Powertoys mittels winget. Wenn der Dialog bei der Installation lä#ngere Zeit nicht voranschreitet, hilft gegebenenfalls ein Blick in die Windows-Taskleiste – dort könnte ein UAC-Prompt auf Erlaubnis der Installation warten. (Bild: Screenshot)

Viele weitere kleinere Änderungen listet die Übersicht im Github-Projekt von Microsofts Powertoys auf. Die Installation kann komfortabel an der Eingabeaufforderung etwa mittels Aufruf von winget install Microsoft.PowerToys -s winget erfolgen. Möglicherweise erscheint dabei ein UAC-Prompt im Hintergrund, mit dem die Installation erst erlaubt werden muss. Der lässt sich dann durch Klick auf das Schild-Symbol in der Windows-Taskleiste in den Vordergrund holen.

Außerdem stehen 64-bittige x86- und 64-bittige ARM-Installationspakete direkt im Github-Projekt zum Download bereit. Natürlich bietet auch der Microsoft Store die Software für Windows 10 20H1 und neuere Desktop-Betriebssysteme an.

