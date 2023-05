The Boring Company: Vegas Loop soll erweitert werden

Das Tunnelbauprojekt von Elons Musks The Boring Company (TBC) in Las Vegas zur Entlastung des innerstädtischen Autoverkehrs hat eine Genehmigung zur Erweiterung erhalten, wie Fox5Vegas am Mittwoch berichtet. In dem bisherigen Tunnelsystem befördert Tesla Passagiere mit seinen Elektrofahrzeugen.

Die Erweiterung war von den zuständigen Comissioners von Clark County im Bundesstaat Nevada genehmigt worden. Demnach soll das bestehende unterirdische Tunnelsystem um 25 Meilen, etwa 40,2 km erweitert werden. Die Erweiterung soll vom Las Vegas Strip aus erfolgen, wie aus einem Tweet der Kommission hervorgeht. Der ursprüngliche Plan sah ein Netzwerk von 29 Meilen mit 51 Stationen vor. Derzeit ist der Las Vegas Loop rund 2,2 Meilen lang – mit fünf Haltestellen. Westgate und Encore werden gerade gebaut.

Die Kommission entschied mit 6:1 Stimmen für die Erweiterung. Die Anwältin von TBC, Stephanie Allen, hatte sie dadurch überzeugen können, dass TBC die Kosten für den Bau vollständig übernimmt, der Steuerzahler also nicht belastet wird. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, ist nicht bekannt. Im letzten Jahr waren rund 675 Millionen US-Dollar, etwa 609 Millionen Euro, in das Loop-Projekt geflossen.

Kritik am Vegas Loop

Die einzige Gegenstimme kam von Comissioner Marilyn Kirkpatrick. Sie befürchtet, dass das System ausschließlich für Touristen zur Verfügung stehe und nicht die Angestellten der Ressorts und Casinos berücksichtige. Bauarbeiten für das Tunnelsystem seien teilweise hinderlich für die arbeitende Bevölkerung. Nun habe TBC auch noch Pläne, in Wohngebiete nördlich, westlich und östlich des Vegas Strips zu expandieren. Die neu geplanten Stationen sollen am Las Vegas Boulevard in Flughafennähe sowie in Chinatown, an der University of Nevada und am Harmon Square entstehen.

Eine beispielhafte Fahrt von 4,9 Meilen Länge in dem Tunnelsystem mit einem Tesla-Fahrzeug kostet etwa 10 Dollar. Die Fahrt dauert etwa fünf Minuten.

Ursprünglich war angedacht, in dem Tunnelsystem Hyperloop-Technik einzusetzen. Gondeln sollten durch ein Niederdruck-Röhrensystem mit bis zu 600 mph fahren. Bisher ist jedoch nicht zu erkennen, dass TBC diese Technik ernsthaft einsetzen wird. 2022 hieß es von TBC, dass ein solches Projekt in "den nächsten Jahren" angegangen werden soll.

(olb)