The Elder Scrolls VI: Release nicht vor 2028 und Plattform unbekannt

Der Release von The Elder Scrolls VI sei mehr als fünf Jahre entfernt, erklärt der Chef der Xbox-Sparte, Phil Spencer. Er lege sich auch nicht fest, auf welchen Plattformen das Spiel erscheine. Aufgrund der in Aussicht gestellten, vergleichsweise langen Entwicklungszeit könne der Titel auf erst auf der nächsten Konsolengeneration erscheinen, die Spekulationen zufolge im Jahr 2028 sowohl von Sony als auch von Microsoft erscheinen könnte.

The Elder Scrolls VI erst auf nächster Konsolengeneration?

The Elder Scrolls VI wurde 2018 auf der Spielemesse E3 angekündigt – die in diesem Jahr aufgrund mangelnden Interesses abgesagt wurde. Die Informationen stammen aus dem Prozess um den 69-Milliarden-Dollar-Activision-Deal, der aktuell in den USA verhandelt wird. IGN berichtet, dass Spencer Fragen zur Xbox-Exklusivität des Spiels auswich und dass The Elder Scrolls VI die Xbox Series X/S und Playstation 5 komplett überspringen könnte.

Verwirrung um das Rollenspiel habe es in dem Prozess gegeben, weil Spencer in eine eidesstattliche Erklärung IGN zufolge sagte, dass er sich an seine Ankündigung im November 2021, dass The Elder Scrolls VI ein Xbox-exklusiv-Titel werde, nicht mehr erinnern könne. Der sechste Teil der erfolgreichen Spielereihe wird von Bethesda entwickelt. Microsoft hat im März 2021 die Übernahme des Spielentwicklers mit dem Erwerb des Mutterkonzerns ZeniMax abgeschlossen.

Im Rahmen der Verhandlungen habe Spencer erklärt, dass Microsoft sich für den Kauf von ZeniMax entschied, als die Vermutung aufkam, dass das Spiel "Starfield" möglicherweise nicht auf der Xbox erscheinen werde. Das Sci-Fi Rollenspiel erscheint nun Xbox-exklusiv (und auf dem PC) nach mehreren Verzögerungen im September dieses Jahres. Die Exklusivspiele waren ebenfalls Gegenstand der FTC-Klage gegen Microsoft. Die Spiele aus den hauseigenen Xbox Game Studios erscheinen regelmäßig ohne Zusatzkosten im Game Pass, für den zuletzt eine Preiserhöhung angekündigt wurde.

