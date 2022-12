"The Last Of Us": Neuer Trailer und Start der HBO-Serie veröffentlicht

Am Samstagabend wurde anlässlich des brasilianischen Unterhaltungsfestivals CCXP 22 der offizielle Trailer von "The Last Of Us" veröffentlicht. Starttermin der HBO-Serie ist in Deutschland – parallel zum US-Start – in der Nacht zum 16. Januar. Die Drama-Serie zum gleichnamigen Videospiel wird in Deutschland auf Sky und dessen Streamingdienst WOW-TV ausgestrahlt, alternativ auf Abruf über Sky-Q. Ab voraussichtlich März erscheint die Serie dann auf Sky Atlantic, dem deutschen HBO-Sender, in UHD.

Wöchentlich erscheinende Episoden

Die als SciFi-Drama eingeordnete Serie basiert auf dem Survival-Horror-Action-Adventure-Spiel des Entwicklers Naughty Dog. Die Story dreht sich um Joel und Ellie, die gemeinsam durch die postapokalyptischen USA ziehen, nachdem ein Pilz die meisten Menschen infiziert und in aggressive Mutanten verwandelt hat. Gespielt wird Joel von Pedro Pascal (The Mandalorian) und Ellie von Bella Ramsey – beide haben in der HBO-Serie "Games of Thrones" als Oberyn Martell und Lyanna Mormont mitgespielt.

Von den insgesamt neun Episoden der Serie erscheint jeweils eine pro Woche. Die erste Folge wird mit knapp 83 Minuten in nahezu Spielfilmlänge ausgestrahlt – Episoden zwei bis neun dauern einer Pressemitteilung zufolge etwa 60 Minuten. Die Story basiert auf den Videospielen, die von Naughty Dog exklusiv für Sonys Playstation entwickelt wurden. Das Drehbuch stammt von Neil Druckmann, der als Co-Präsident von Naughty Dog an "The last Of Us" und "Uncharted" mitgearbeitet hat, und Craig Mazin ("Chernobyl"-Serie).

The Last Of Us | Official Trailer | Sky (Quelle: Sky)

Einen ersten Ankündigungstrailer veröffentlichte HBO bereits im September. Der erste Teil des Spiels "The Last Of Us" wurde als Remake mit grafischen und technischen Verbesserungen neu aufgelegt – zu einem hohen Preis.

(bme)