"The Last of Us": Bedrückender Trailer zur HBO-Serie veröffentlicht

HBO hat einen ersten Trailer zur kommenden Serie "The Last of Us" veröffentlicht. Sie basiert auf den gleichnamigen Videospielen des Sony-Entwicklerstudios Naughty Dog und verfolgt deren Hauptfiguren Joel und Ellie auf ihrer Überlebenstour durch die Zombie-Staaten.

Das Video macht deutlich, dass die HBO-Serie ähnlich beklemmend ausfallen dürfte wie die Videospielvorlage. Im "Last of Us"-Universum haben sich die Überlebenden der Zombie-Apokalypse zu Gruppen zusammengeschlossen und kämpfen gegen die Untoten.

Im Zentrum der Erzählung stehen der hartgesottene Joel, der von Pedro Pascal gespielt wird, und die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey). Die HBO-Serie wird Craig Mazin (“Chernobyl”) und Neil Druckmann produziert. Druckmann ist Creative Director beim Entwicklerstudio Naughty Dog und verantwortete schon die Geschichte der Videospiele. In Deutschland wird die HBO-Serie auf Sky parallel zur US-Ausstrahlung zu sehen sein. Als Zeitraum nennen die Produzenten derzeit nur 2023, einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

"The Last of Us" goes Multiplayer

Die TV-Serie von HBO basiert auf dem ersten Teil von "The Last of Us", der 2013 für die Playstation 3 in den Handel, 2020 folgte "The Last of Us Part 2". Erst kürzlich legte Sony Teil 1 als "The Last of Us Part 1" neu auf: Die Technik von "The Last of Us Part 1" entspricht etwa dem 2020 erschienenen "The Last of Us Part 2".

Animationen und Effekte sind auf entsprechend hohem Niveau, Entwicklerstudio Naughty Dog hat außerdem überarbeitete Gameplay-Systeme und KI überarbeitet. Die Charaktermodelle für Hauptfiguren Ellie und Joel wurden ebenfalls auf das Niveau von Teil 2 gehievt. Sony arbeitet außerdem an einem Mehrspieler-Ableger der postapokalyptischen Spielereihe. Einen Namen und einen Release-Termin gibt es noch nicht.

