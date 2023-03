"The Last of Us Part 1": Erster Hotffix für misslungenen PC-Port

Der Spieleentwickler Naughty Dog hat einen ersten Hotfix für die technisch misslungene PC-Version von "The Last of Us Part 1" veröffentlicht. Spieler berichteten zuvor von Abstürzen und massiven Performance-Problemen. Auf Steam empfehlen aktuell nur 36 Prozent der Nutzer "The Last of Us Part 1" weiter, das entspricht "größtenteils negativen" Bewertungen.

Sony hatte Fachmedien vor Release keine Fassung des PC-Ports zur Verfügung gestellt, entsprechend gab es keine Testberichte und Warnungen vor den umfassenden Technik-Problemen. Ein solches Vorgehen wählen Publisher oft bei Spielen, bei denen technische Probleme bekannt sind. Jüngere Beispiele sind die Last-Gen-Fassungen von "Cyberpunk 2077" und "Die Siedler: Neue Allianzen", zu denen ebenfalls keine Review-Muster verschickt wurden.

"Wir haben eure Bedenken gehört und unser Team untersucht aktiv mehrere Probleme, von denen ihr berichtet habt", schrieb Naughty Dog auf Twitter. Ein erstes Update auf Version v1.0.1.5 behebt diese Probleme laut Nutzern nicht vollumfänglich. In den Patchnotes ist vage von Verbesserungen bei Performance und Stotterern zu lesen. Außerdem hat Naughty Dog eigenen Angaben zufolge zusätzliche Crash-Diagnostik eingebaut, um in zukünftigen Patches weitere Verbesserungen vornehmen zu können.

PC-Versionen mit Verspätung

Sony bringt seine einstigen Playstation-Exklusivspiele seit einigen Jahren auch auf den PC – in der Regel mit etwas zeitlichem Abstand. Die Portierungen haben dabei unterschiedliche Qualität. "Horizon Zero Dawn" hatte zum Launch ebenfalls mit Problemen zu kämpfen, während "God of War" direkt zum Launch weitgehend einwandfrei auf dem Rechner lief. Die jüngst erschienene "Uncharfted Legacy of Thieves Collection", ebenfalls ein Produkt von Naughty Dog, lief dagegen ebenfalls unrund.

"The Last of Us Part 1" ist ein Remake des ersten "The Last of Us"-Spiels, das 2013 für die PS3 in den Handel kam und ein Jahr später bereits für die PS4 neu aufgelegt wurde. "The Last of Us Part 1" hievt den Spieleklassiker auf das technische Niveau von "The Last of Us Part 2", das 2020 auf den Markt kam. Die neue Version ist für die PS5 bereits seit dem vergangenen September verfügbar.

