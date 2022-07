"The Last of Us Part 1": Erster Trailer zur Neuauflage

Sony und Naughty Dog zeigen in einem ersten Gameplay-Video, welche Verbesserungen für das Remake von "The Last of Us" umgesetzt werden. Die Neuauflage mit dem Titel "The Last of Us Part 1" soll den Playstation-Klassiker technisch auf das Niveau des 2020 erschienenen "The Last of Us Part 2" hieven.

Neben überarbeiteten Gameplay-Elementen und runderneuerter Grafik soll das Remake auch die adaptiven Trigger des PS5-Gamepads und 3D-Audio unterstützen. Außerdem wurden zahlreiche Optionen für Barrierefreiheit eingebaut, die man ebenfalls bereits aus "The Last of Us Part 2" kennt.

In der Community kommt der Trailer gut an, für Kritik sorgt dagegen der Preis: Sony wird "The Last of Us Part 2" für 80 Euro verkaufen. Viele Fans der Reihe empfinden das für eine Neuauflage als zu teuer, zumal Besitzerinnen und Besitzer des Originals keinen Preisnachlass bekommen.

Release am 2. September

"The Last of Us Part 1" soll am 2. September für die Playstation 5 erscheinen. Eine PC-Version ist ebenfalls in Arbeit, Preise und den Release-Termin hat Sony aber noch nicht bekanntgegeben. Eine Version für die Playstation 4 ist nicht angekündigt, hier müssen sich Spielerinnen und Spieler weiterhin mit einem 2014 erschienenen Remaster begnügen.

"The Last of Us" kam 2013 für die Playstation 3 in den Handel, 2020 folgte "The Last of Us Part 2". Beide Spiele zählen zu den besten Playstation-Titeln des vergangenen Jahrzehnts. Neben dem Remake von "The Last of Us" arbeitet Sony an einem Mehrspieler-Ableger der postapokalyptischen Spielereihe. Das Multiplayer-Spiel sollte eigentlich nur ein Mehrspieler-Add-on für "The Last of Us Part 2" werden. Dann habe man allerdings größeres Potenzial erkannt, sagte Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann. Entsprechend arbeitet das Studio nun seit zwei Jahren an einem eigenständigen Online-Spiel, das Naughty Dogs berühmte Erzählkünste mit Multiplayer-Systemen verbinden soll. Weitere Infos sollen 2023 folgen.

(dahe)