"The Last of Us Part I", "Resident Evil 4 Remake": Neue PC-Spiele im März 2023

Zu den vielversprechendsten Titeln im März gehört unter anderem das beliebte Action-Adventure "The Last of Us Part I", das nun endlich auch für den PC erscheint. Außerdem schickt Capcom mit "Resident Evil 4" ein weiteres Remake der beliebten Spiele-Reihe ins Rennen.

The Last of Us Part I

Fast zehn Jahre nachdem "The Last of Us" erstmalig für die Playstation 3 veröffentlicht wurde, steht das mehrfach preisgekrönte Action-Adventure nun auch für den PC in den Startlöchern. Am 28. März 2023 soll die spannende Reise um Joel und Ellie, die beiden Hauptakteure des Spiels, losgehen. "The Last of Us" spielt im Jahr 2033, rund zwei Jahrzehnte nachdem der mutierte Cordyceps-Pilz 60 Prozent der Menschheit infiziert und in fleischhungrige Zombies verwandelt hat. Die sogenannten Infizierten sind zwar nicht besonders clever, dafür aber zahlreich und je nach Grad der Infizierung auch extrem stark. Das US-Militär hat sich zur Aufgabe gemacht, der Seuche Einhalt zu gebieten und sich sogleich selbst zur Instanz erklärt, die die Quarantänezonen kontrolliert, in denen die meisten Überlebenden hausen.

Joel, der durch die Hand des Militärs einen schweren persönlichen Verlust erfahren hat, ist gar nicht begeistert von der selbsternannten Militär-Regierung und kämpft sich mit seiner Gefährtin Tess durch die postapokalyptische Zeit. Er hält sich als Schwarzmarkthändler in den Quarantänezonen über Wasser und trifft eines Tages eher zufällig auf die Anführerin der Fireflies, eine Rebellengruppe, die sich dem Militär entgegenstellt und nach einer Heilmethode für die Infizierten sucht. Er bekommt den Auftrag, die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone und in das Hauptquartier der Fireflies zu bringen. An diesem Punkt beginnt die gemeinsame Geschichte von Joel und Ellie.

Resident Evil 4 Remake

Mit den Remakes der Survival-Horrorspiele Resident Evil 2 und Resident Evil 3 zeigte Capcom bereits, wie man beliebte Klassiker eindrucksvoll wiederbelebt. Am 24. März 2023 geht nun mit dem "Resident Evil 4 Remake" der vierte und für viele Fans gleichzeitig der beliebteste Teil der erfolgreichen Videospielreihe an den Start. Wie auch in den beiden zuvor veröffentlichten Remakes, wurde beim neusten Ableger nicht nur die Grafik und das Gameplay drastisch überarbeitet, sondern auch die Story. Trotz der Überarbeitung verläuft die Geschichte dennoch entlang der Geschehnisse aus den Vorgänger-Teilen und dem Original.

Seit den Ereignissen in Raccon City sind sechs Jahre vergangen, als Spieler in der Rolle des Regierungs-Agenten Leon S. Kennedy auf eine Mission geschickt werden, um die Tochter des Präsidenten aus den Fängen ihrer Entführer, der Los-Illuminados-Sekte, zu retten. Einziger Anhaltspunkt für den Aufenthaltsort von Ashley Graham ist ein kleines, spanisches Dorf. Dort trifft Leon nicht nur auf die Sekte und eine alte Bekannte, sondern erfährt auch, dass Osmund Saddler, der Anführer der Illuminados, den Las-Plagas-Parasiten nutzen will, um die Kontrolle über Entscheidungsträger in der Politik zu erlangen. Ob sich die Mühen der Entwickler auszahlen und "Resident Evil 4 Remake" so glänzen kann wie seine Vorgänger, wird sich spätestens am Releasetag zeigen.

Dredge

In dem RPG-Adventure "Dredge" schlüpfen Spieler in die Rolle des Kapitäns eines Fischkutters. Die Inselgruppe "The Marrows" beheimatet viele mysteriöse Bewohner und bietet unzählige Möglichkeiten, bei Tag und auch bei Nacht Jagd auf unterschiedliche Fischarten zu machen. Jeder Fang kann in den Häfen des Archipels zu Geld gemacht werden, das dann wiederum in die Verbesserung des eigenen Schiffs sowie der Fischerei-Ausrüstung gesteckt werden kann. Schon zu Beginn der Hauptgeschichte wird jedoch klar, dass es zwischen den Inseln viel mehr als nur 125 Tiefseebewohner und zahlreiche kuriose Sammelobjekte zu entdecken gibt.

Unter der Wasseroberfläche gibt es scheinbar ein düsteres Geheimnis, das einige der Inselbewohner in Angst und Schrecken versetzt, wenngleich auch niemand bereit ist, offen darüber zu sprechen. Während der Fahrten mit dem eigenen Boot gerät man immer wieder in bedrohliche Begegnungen mit vermeintlichen Ungeheuern und übernatürlichen Ereignissen, die es zu meistern gilt. Insbesondere bei Nacht und Nebel häufen sich die seltsamen Geschehnisse, die nach und nach preisgeben, was einige der Inselbewohner umtreibt und was in der Vergangenheit in den Gewässern um die Inselgruppe geschehen ist. Das Einzelspieler-Fischereiabenteuer "Dredge" wird am 30. März 2023 für Windows und die gängigen Konsolen veröffentlicht.

Diese und weitere Neuerscheinungen März haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Wo Long: Fallen Dynasty Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 03.03. Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 09.03. Clash: Artifacts of Chaos Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 09.03. Figment 2: Creed Valley Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 09.03. Mato Anomalies JRPG Windows 10.03. The Legend of Heroes: Trails to Azure JRPG Windows 14.03. Mr. Saitou RPG-Adventure Windows, Mac, Linux 23.03. Storyteller Abenteuer Windows, Mac 23.03. Resident Evil 4 Remake Survival-Horror Windows, PS4, PS5, Xbox Series 24.03. EA Sports PGA Tour Sportspiel Windows, PS4, PS5, Xbox Series 24.03. The Last of Us Part I Action-Adventure Windows 28.03. Crime Boss: Rockay City Shooter Windows, PS5, Xbox Series 28.03. Dredge RPG-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 30.03. Saga of Sins Action-RPG Windows, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 30.03. System Shock Remake SciFi-Action Windows, Mac, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series März

Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

