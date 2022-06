"The Last of Us": Teil 1 wird für Playstation 5 und PC neu aufgelegt

Sony legt den ersten Teil von "The Last of Us" für die Playstation 5 neu auf. Das Remake kommt mit aufgehübschter Grafik auf die aktuelle Konsolengeneration, kündigte Sony beim Summer Game Fest an. Der Release für die Playstation 5 soll am 2. September erfolgen.

"The Last of Us" kam 2013 noch für die Playstation 3 in den Handel, 2020 folgte ein Nachfolger. Beide Spiele zählen zu den besten Playstation-Titeln des vergangenen Jahrzehnts. "The Last of Us Part 1", der Name des Remakes, ist erstmals auch für den PC in Entwicklung, einen Release-Termin für diese Fassung nennt Sony aber nicht. Eine Version für die Playstation 4 ist nicht angekündigt, hier müssen sich Spielerinnen und Spieler weiterhin mit einem 2014 erschienenen Remaster begnügen.

Beim Summer Game Fest zeigte Sony ein Gameplay-Video, das grafisch recht nahe an "The Last of Us Part 2" liegt. Animationen und Effekte sind auf entsprechend hohem Niveau, Entwicklerstudio Naughty Dog verspricht außerdem überarbeitete Gameplay-Systeme wie eine bessere KI. Die Charaktermodelle für Hauptfiguren Ellie und Joel wurden ebenfalls auf das Niveau von Teil 2 gehievt.

Multiplayer mit Story-Elementen

Außer dem Remake von "The Last of Us" arbeitet Sony an einem Mehrspieler-Ableger der postapokalyptischen Spielereihe. Einen Namen und einen Release-Termin gibt es noch nicht, einzig ein wenig aussagekräftiges Konzeptbild gab es zu sehen.

Konzeptfoto zum Multiplayer-Spiel im "The Last of Us"-Universum (Bild: Sony)

Das Multiplayer-Spiel sollte eigentlich nur ein Mehrspieler-Add-on für "The Last of Us Part 2" werden. Dann habe man allerdings größeres Potenzial erkannt, sagte Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann. Entsprechend arbeitet das Studio nun seit zwei Jahren an einem eigenständigen Online-Spiel, das Naughty Dogs berühmte Erzählkünste mit Multiplayer-Systemen verbinden soll. Weitere Infos sollen 2023 folgen.

(dahe)